Panasonic ha confermato l'implementazione della 'Filmmaker Mode' dal 2020

Durante la conferenza tenuta all’IFA di Berlino, Panasonic ha confermato che implementer√† i nuovi parametri della “Filmmaker Mode” nelle nuove TV a partire dal 2020.

La nuova modalità, frutto della collaborazione con i produttori di Hollywood, è stata presentata recentemente e verrà applicata sia per i contenuti SDR che per quelli HDR. “Filmmaker Mode” disattiva tutti gli effetti di post-elaborazione solitamente attivi di default sulle moderne smart TV - come lo smoothing, lo sharpening, la riduzione del rumore, l’overscan e altri - al fine di restituire un’immagina il più fedele possibile alla volontà del regista.

“Panasonic crede fermamente nella possibilità di restituire ai nostri spettatori l’intento creativo dei registi nel modo più accurato possibile. Di conseguenza, siamo stati felici di supportare e contribuire a questa iniziativa, riteniamo che sia importante soprattutto per i tanti registi promettenti che ci sono”, ha dichiarato Yasushi Murayama di Panasonic.

La modalità sarà accessibile semplicemente con la pressione di uno specifico tasto. Anche altri produttori come LG e Vizio porteranno il nuovo standard sui loro rispettivi prodotti. Intanto Panasonic ha presentato il Megacon, un doppio pannello pensato per massimizzare l’esperienza sui TV LCD.