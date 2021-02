Panasonic ha creato un robot da compagnia molto carino: ma c'è una sorpresa

Un robot da compagnia. Questa è l'idea dietro a un recente progetto di Panasonic, che tra l'altro sembra aver riscosso un certo successo. D'altronde, occhi digitali e movimenti della testa in tessuto hanno sempre il loro "fascino".

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo e come si può vedere nei vari video di presentazione pubblicati su YouTube da Panasonic, questo robot, chiamato Nicobo, è in grado di interagire con l'utente in modo infantile, tanto che la sua voce è essenzialmente quella di un bambino.

Trattandosi di un robot da compagnia, la soluzione di Panasonic cerca anche di strappare una risata al suo proprietario. Proprio qui arriva una "sorpresa". Per non farvi troppi spoiler e generare maggiore "hype", non descriveremo quest'ultima in modo testuale. Tuttavia, potete trovarla direttamente in questo video (a partire dal minuto 00:59). Sì, Nicobo fa anche questo. D'altronde, siamo dinanzi a un robot infantile.

Insomma, si tratta sicuramente di un robot in grado di rendere più "leggere" le giornate, specialmente durante il weekend. Se seguite spesso il mondo del Web italiano, un pensiero non può che andare, ovviamente con le dovute divergenze, a Grotto.

Il successo della campagna di crowdfunding del robot è stato immediato: Panasonic ha deciso di produrlo in modo limitato in Giappone e le centinaia di unità previste sono state vendute in appena sei ore. Il prezzo di Nicobo in sé è quantificabile, al cambio, in circa 360 dollari, ma è necessario spendere circa 10 dollari al mese per ottenere funzionalità come gli aggiornamenti software.