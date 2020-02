Panasonic ha creato una soundbar da gaming insieme a Square Enix

Panasonic ha mostrato a Londra i nuovi prodotti in arrivo nel 2020. Il focus dell’evento erano ovviamente i televisori ma erano presenti anche delle soundbar. Tra queste ha destato il nostro interesse il modello HTB01, caratterizzato da dimensioni più contenute della media e da un target ben preciso, i gamer.

Non sappiamo quando arriverà sul mercato ma in Giappone questa soundbar è uscita lo scorso anno. Le specifiche tuttavia delineano un prodotto molto completo, con supporto a tutti gli standard audio più importanti oggi disponibili. Troviamo infatti il Dolby Atmos, utilizzato da diversi giochi e capace di dare una maggiore spazialità al suono, e il DTS:X; non manca nemmeno la certificazione Hi-Res Audio.

Particolare enfasi è posta sui bassi, grazie alla presenza di un woofer da 8 cm dedicato, per un sistema con 2.1 canali totali. La connessione HDMI permette il pass-through dei segnali video 4K e HDR, così da non perdere qualità nel passaggio del segnale video dalla console al televisore attraverso la soundbar.

Come potete vedere dalle immagini il prodotto è compatto e si adatta anche a televisori di piccole dimensioni, come anche a spazi stretti, ad esempio la scrivania di una cameretta. Le modalità dedicate al gioco sono tre in tutto, una per gli FPS, una che enfatizza la voce e una invece pensata per gli RPG.

Quest’ultima, sviluppata in collaborazione con Square Enix, migliora il posizionamento dei suoni nell’ambiente, aumentando l’immersività, almeno secondo quanto dichiarato da Panasonic. Prezzo e disponibilità non sono ancora ufficiali, l’arrivo è previsto comunque entro i prossimi mesi.