Panasonic: ecco anche le nuove cuffie e le soundbar con DTS:X e Chromecast

Panasonic, a fianco dei nuovi TV OLED e LED 4K, presenta al pubblico europeo un nuovo modello di cuffie Bluetooth over-ear (HF410B) e un nuovo modello di cuffie in-ear (NJ310B) studiate per adattarsi alle ultime tendenze nel campo della moda.

Il fashion trend Athleisure (crasi dei termini athletic, ossia sportivo, e leisure, tempo libero) si configura come una declinazione chic di streetwear e sportswear, consentendo maggiore comfort e versatilità. Il design sottile e i colori accesi delle cuffie HF410B e NJ310B sono progettati per completare questo stile con un tocco glamour e colorato: entrambi i modelli sono disponibili in cinque colori: nero, blu navy, rosso magenta, verde militare e grigio perla.

Le cuffie wireless bluetooth HF410B hanno una struttura over-ear caratterizzata da due unità driver da 30 mm con magnete al neodimio, che offrono una resa limpida e potente dei bassi e della voce.

Il sistema Extra Bass System (XBS) incorpora l’Acoustic Bass Control, che ottimizza il flusso d’aria attraverso un filtro, e un sistema di sintonizzazione acustica che migliora la riproduzione delle basse frequenze, con il risultato di bassi ricchi, profondi e con minore distorsione.

Le cuffie HF410B assicurano bassi nitidi e potenti con distorsione ridotta. Inoltre, sono dotate di batteria ricaricabile ad elevata capacità, che garantisce un utilizzo affidabile e prolungato e una riproduzione ininterrotta di 24 ore. Grazie alla funzione integrata di attivazione dell’assistente vocale è possibile utilizzare le funzioni vivavoce direttamente dallo smartphone.

Queste nuove cuffie a padiglione sono caratterizzate da un’attenta progettazione stilistica che coniuga uno stile contemporaneo ed un importante elemento di praticitià: i materiali di alta qualità riducono il peso delle cuffie a soli 130g, rendendole particolarmente piacevoli da indossare anche in caso di ascolto prolungato. Inoltre, il design pieghevole le rende estremamente pratiche da portare in borsa o in valigia, per portare la tua musica sempre con te.

Le cuffie HF410B saranno commercializzate nel mercato a partire dal mese di Aprile in quattro esclusive colorazioni matt: nero, blu navy, verde militare e rosso magenta.

Gli auricolari NJ310B dispongono di un driver da 9 mm per l’isolamento acustico produce un suono nitido e bassi potenti.

Il sistema Extra Bass System (XBS) combina il design delle porte per l’ottimizzazione del flusso d’aria a un sistema di sintonizzazione acustica per migliorare la riproduzione delle basse frequenze. Il risultato è un suono dei bassi nitido ma potente e una distorsione minima.

La progettazione ERGOFIT PLUS a doppia tenuta consente di indossare facilmente queste cuffie mantenendole in posizione. Nonostante la dotazione wireless, il corpo è leggero e compatto ed offre un’ottima vestibilità. Grazie ad una gamma cromatica dai toni brillanti accende il tuo look in perfetto stile Athleisure.

Le cuffie NJ310B garantiscono un’autonomia di 6 ore con una completa carica della batteria. Grazie alla funzione Quick Charge sarà possibile ascoltare musica per 70 minuti con soli 15 minuti di ricarica prima di uscire.

Grazie alla funzione integrata di attivazione dell’assistente vocale è anche possibile utilizzare la funzione vivavoce direttamente dallo smartphone.

Le cuffie NJ310B saranno commercializzate nel mercato a partire dal mese di Aprile in cinque colorazioni accattivanti: nero, blu navy, rosso magenta, verde militare e grigio perla.

Panasonic ha anche svelato tre nuovi modelli di soundbar con Dolby Atmos, DTS:X e Chromecast integrato: HTB900, HTB700 ed HTB510.

I modelli HTB900 e HTB700 supportano i più recenti formati audio basati su oggetti Dolby Atmos e DTS:X, che stanno rivoluzionando l’home cinema. Abbinando gli altoparlanti con emissione verso l’alto ai tradizionali altoparlanti con emissione frontale, le soundbar HTB900 e HTB700 riescono far rimbalzare il suono sul soffitto, affinché chi ascolta possa sentire i singoli effetti provenire da diverse direzioni. In questo modo, quando si guardano i film, le voci, i suoni degli oggetti e persino la musica prendono vita, dando l’impressione allo spettatore di trovarsi al centro della scena.

Quando la qualità dell’audio ha un’importanza fondamentale, è fondamentale poter contare sull’aiuto degli ingegneri del suono e dei progettisti più autorevoli al mondo. Panasonic ha infatti sviluppato la sua nuova soundbar top di gamma HTB900 rivolgendosi agli esperti del suo brand di impianti Hi-Fi: virtuosi di Technics hanno messo a punto questo dispositivo per garantire un audio il più raffinato possibile e perfettamente in sintonia con le immagini, affinché lo spettatore viva un'esperienza di puro realismo sonoro. La soundbar HTB900 sfoggia in bella vista il marchio “Tuned by Technics”.

La modalità Berlin Philharmonic Hall Mode, presente sul modello HTB900, riproduce fedelmente l'acustica di una delle migliori sale da concerto al mondo. Senza scomodarsi da casa, gli ascoltatori possono sentirsi trasportare in una sala da concerto pervasa dalla potente risonanza e dalla timbrica delicata dei diversi strumenti dell’orchestra. La modalità Berlin Philharmonic Hall Mode è perfetta per ascoltare “Digital Concert Hall”, il servizio di streaming video dell’Orchestra Filarmonica di Berlino.

La soundbar HTB900 ha un’immensa riserva di potenza e un sistema di altoparlanti ben congegnato che assieme offrono un audio dinamico e al tempo stesso raffinato dal punto di vista acustico anche per le colonne sonore più impegnative. La potenza di tutto rispetto di 505W è distribuita su sei altoparlanti mid-range da 6,5 cm, collocati nella parte anteriore dell’unità, e due tweeter compatibili con l'audio ad alta risoluzione a ogni estremità. La soundbar HTB700 raggiunge una potenza di 376W grazie a tre altoparlanti mid-range da 6,5cm posizionati nella parte anteriore, per produrre un audio avvolgente. Il modello compatto HTB510 presenta due altoparlanti Full Range (4,5 x 12cm) con una potenza di 240W per bassi potenti e un'acustica che rende i dialoghi più chiari per far concentrare gli spettatori sul film.

Sia HTB900, sia HTB700 sono dotate di involucri e coni ridisegnati, mentre nell’unità principale la gamma delle basse frequenze è stata ampliata. Per migliorare la chiarezza del parlato e permettere agli spettatori di ascoltare tutto il dialogo dall’unità principale, godendosi il film senza distrazioni.

La rigidità delle soundbar HTB900 e HTB700 è stata aumentata adottando una struttura a nido d’ape, una porta lunga nell’involucro e incrementando lo spessore dei componenti. Qualunque vibrazione che potrebbe compromettere la qualità dell’audio è stata eliminata, per rendere il suono più nitido. L’audio cristallino regala così un'esperienza cinematografica più realistica.

Le soundbar HTB900 e HTB700 sfruttano un subwoofer wireless che non necessita di alcun cavo. Con il subwoofer rivolto verso il pavimento, si ottengono bassi potenti grazie alla diffusione verso il basso del suono dall’altoparlante e dalla porta. L’unità offre un audio nitido grazie all’involucro ad alta resistenza, che riduce l’influsso delle vibrazioni. Analogamente, anche HTB510 sfrutta un subwoofer wireless che regala agli spettatori bassi dinamici e robusti indipendentemente dalla sua posizione nell’ambiente.

Le soundbar HTB900 e HTB700 si possono configurare per il montaggio su un piano o a parete. Grazie all’inclinazione di circa 7°, il suono viene diretto alle orecchie con la migliore angolazione possibile, per un effetto sonoro diffuso che avvolge tutta la stanza.

Con un design elegante ed essenziale, le soundbar HTB900 e HTB700 sono il complemento perfetto per i televisori moderni e garantiscono allo spettatore un’immersione totale nelle immagini e nel suono.

La griglia in rete metallica della HTB900 e quella in tessuto della HTB700 creano un contrasto elegante abbinando materiali con finiture opache, lucide e spazzolate di alta qualità.

La soundbar compatta HTB510 presenta un profilo ribassato e una forma filante, perfetti per ogni TV.

Le soundbar HTB900 e HTB510 dispongono della tecnologia Chromecast integrata, che permette agli utenti di riprodurre comodamente i propri servizi di streaming musicale preferiti, radio o podcast da smartphone o altri dispositivi mobili. Dal momento che i contenuti vengono trasmessi direttamente alla soundbar dal router, la qualità del suono non subisce alcun peggioramento e, grazie alla tecnologia High-Resolution Audio, gli ascoltatori possono godere di una qualità audio eccellente. Usando la funzione di sincronizzazione Multi-room con gli altoparlanti Chromecast integrati, lo stesso brano può essere riprodotto in più stanze, oppure in ogni stanza può essere riprodotto un brano diverso, per un'esperienza di intrattenimento multi-room.

Se le soundbar HTB900 e HTB510 sono collegate ad altoparlanti Google Home o altri dispositivi con attivazione vocale Google, è possibile utilizzare l’Assistente Google per azionare la riproduzione musicale e altre funzioni. Con i comandi vocali è possibile riprodurre i podcast e diffondere servizi come Google Play Music e Spotify.

Usando l’app Music Control di Panasonic con la soundbar HTB900, l’ascoltatore può creare la propria playlist con i brani salvati sul proprio telefono, tablet o server musicale. L’utilizzo di questa app offre una qualità del suono ancora migliore e un controllo più preciso della musica.

Le soundbar HTB900 e HTB700 supportano la tecnologia 4K Pass Through. I contenuti video in alta definizione in 4K possono essere trasferiti attraverso la soundbar da una sorgente 4K (ad es. PVR lettore Blu-ray UHD) a un TV 4K. Entrambi i modelli, inoltre, supportano la tecnologia HDR Pass Through.

Le nuove soundbar Panasonic HTB900 e HTB700 saranno commercializzate nel mercato Italiano a partire dall’estate 2019 ad un prezzo suggerito al pubblico di circa 799€ e 599€, rispettivamente. HTB510 sarà introdotto a Maggio, indicativamente al pezzo suggerito di 299€.