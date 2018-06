Panasonic: ecco i nuovi display professionali 4K annunciati all'InfoComm 2018 di Las Vegas

Panasonic ha deciso di svelare la sua nuova serie di diplay professionali 4K durante l'InfoComm 2018 di Las Vegas. Vediamo assieme quali prodotti comprende.

I nuovi display 4K sono disponibili nei modelli da 86 e 98 pollici con una luminosità di 500cd/m2 e offrono una soluzione per il digital signage o per l'utilizzo in contesti corporate, education e retail.

La serie SQ1, svelata in anteprima mondiale all’InfoComm di Las Vegas, presenta un design leggero, sottile ed elegante. Questa serie è progettata per applicazioni di digital signage singole o che prevedano vari display collegati in rete. I nuovi dispositivi includono Smart Display Module (SDM) di Intel per una migliorata capacità di elaborazione e integrazione.

“Per Panasonic perseguire l’obiettivo di un miglioramento qualitativo continuo del catalogo di display in termini di prestazioni, versatilità ed efficienza, è da sempre una priorità, per tutti i settori e contesti a cui ci rivolgiamo” afferma Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic. “L'integrazione dello Smart Display Module di Intel (Intel® SDM) consente a Panasonic di offrire una soluzione display elegante, sottile e scalabile, che semplifica notevolmente la fase di integrazione delle interfacce e in generale tutta la gestione dell’impianto, nelle installazioni di digital signage”.

“Siamo lieti che Panasonic abbia adottato la funzionalità Smart Display Module di Intel (Intel SDM) nei display 4K della nuova serie SQ1. La nostra collaborazione offre una soluzione flessibile, integrata e scalabile, progettata per supportare le aziende nel lavoro collaborativo, in maniera ancora più semplice ed efficiente”, afferma Jose Alvaro Avalos, Vicepresidente, Internet of Things Group, Global Director, Visual Retail e Digital Signage di Intel Corporation.

La serie SQ1 integra la gamma EQ1 costituita da sei display professionali 4K, di classe entry-level, da 43 a 86 pollici, già presentata da Panasonic in occasione di ISE 2018. La serie EQ1 offre una risoluzione 4K per immagini ad alto impatto con una luminosità di 350 cd/m2, che la rende una soluzione conveniente per spazi pubblici e commerciali, sale riunioni aziendali e aule.

La serie EQ1 sarà disponibile nell'autunno del 2018, mentre la nuova gamma SQ1 sarà sul mercato nel mese di dicembre 2018.