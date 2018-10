Panasonic Eluga X1 e X1 Pro ufficiali: tutte le caratteristiche tecniche

Panasonic ha annunciato, con un apposito evento, i suoi nuovi smartphone Eluga X1 e X1 Pro. Essi arriveranno inizialmente in India il prossimo 10 ottobre. La caratteristica peculiare è sicuramente da ricercare nella tecnologia proprietaria AI Sense, che consente di utilizzare lo sblocco facciale anche al buio.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display da 6,18 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2246 pixel), Corning Gorilla Glass e notch stile iPhone X, un processore octa-core MediaTek Helio P60 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU ARM Mali-G72 MP3, 4/6 GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 16MP + 5MP, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

In particolare, la variante base monta 4GB di RAM e 64GB di ROM, mentre X1 Pro dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Inoltre, quest'ultimo presenta anche il supporto alla ricarica wireless. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al WiFi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2. Presenti anche il sensore di impronte digitali e il supporto al Dual SIM. Le dimensioni degli smartphone sono di 155 x 75,5 x 7,85 mm, per un peso di 195 grammi.

Come accennato in apertura, Panasonic Eluga X1 e X1 Pro arriveranno sul mercato indiano il prossimo 10 ottobre, rispettivamente a un prezzo di 22.990 INR (circa 270 euro) e 26.990 INR (circa 320 euro). Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la disponibilità in Italia. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.