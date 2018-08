Panasonic festeggia il suo 100esimo compleanno, ecco le novità da vedere all'IFA 2018

Panasonic celebra il centesimo anno dalla sua fondazione, e festeggia questo importante traguardo all'IFA di Berlino. Nel padiglione 5.2 la multinazionale giapponese esporrà i nuovi prodotti e le ultime tecnologie, pronti per essere ammirati dai visitatori della fiera. Il motto è sempre lo stesso: “A Better Life, A Better World”.

In occasione dell'evento verranno svelate le più recenti tecnologie, volte ad assicurare uno stile di vita più sostenibile, come le batterie agli ioni di litio per la mobilità intelligente ed i nuovi pannelli

fotovoltaici. Lo stand ospiterà anche soluzioni ecocompatibili per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico, come la pompa di calore aria-acqua Aquarea e la tecnologia Fuel Cell.



Inoltre, Panasonic offrirà ai visitatori un’esperienza legata all’Internet of Things di ultima

generazione, che è in grado di connettere diversi dispositivi integrando lo smart speaker

Panasonic GA10 con il controllo vocale di Google e i monitor/sensori di rilevamento.

Per quanto riguarda i televisori, l'attenzione dell'azienda si sposta sui particolari come il piedistallo flessibile e l’innovativo Art Glass Design; verrà presentato un approfondimento sulle più recenti tecnologie AV, con una dimostrazione pratica dello standard HDR10+ per l’ottimizzazione delle immagini.

L’area Home Entertainment e Audio includerà una dimostrazione delle Soundbar HTB, dei sistemi mini e micro.

Nell'area fotocamere e videocamere verranno esposte le Lumix G9, GH5 e GH5s; sotto i riflettori ci sarà anche la nuova Lumix LX100II.

Verrà presentata inoltre la “Home Salon Experience”, un spazio in cui i visitatori potranno scoprire i prodotti per la cura della persona Panasonic, progettati per offrire la sensazione di benessere normalmente vissuta nei saloni di bellezza anche a casa propria. Gli esperti di bellezza Panasonic saranno a disposizione dei visitatori per condividere consigli e trucchi per uno styling al top con i dispositivi Men Care e Beauty Care Panasonic.

Infine si potranno ammirare la nuova macchina per il pane “Croustina” SD-ZP2000, progettata e sviluppata in Europa, ed i telefoni digitali cordless DECT e per anziani.