Panasonic FZ950: all'IFA uno schermo gigante composto da 12 TV OLED

All'IFA di Berlino, dopo aver festeggiato il suo 100esimo compleanno,, Panasonic stupisce i visitatori con un maxi-schermo, grande quanto un'intera parete, composto da 12 TV OLED FZ950.

Panasonic FZ950 mette a disposizione dei propri acquirenti un pannello OLED costruito da LG, differente rispetto a quello montato sul top di gamma dell'anno scorso, lo EZ1000. Senza mettere in campo alcuna rivoluzione, la nuova variante montata sull'FZ950 offre una luminosità di picco più elevata, essenziale per ottenere un effetto HDR di qualità, ed una copertura dello spazio di colore DCI-P3 migliore.

Inoltre FZ950 è equipaggiato con una soundbar integrata realizzata da Technics, ed è questa l'unica differenza con il fratellino minore FZ800; a prima vista sembra identica a quella vista sul top di gamma 2017. Una scelta che può essere considerata vincente, dato che permetterà ai futuri acquirenti già in possesso di un impianto audio di risparmiare qualcosa acquistando l'FZ800.

Ma le analogie con il top di gamma del 2017 non finiscono qui: direttamente dall'EZ1000 arriva il filtro Absolute Black, un elemento capace di assorbire la luce in eccesso e il riverbero, migliorando la visione in stanze non completamente buie e con le immagini più scure, dove la tecnologia OLED tende spesso a perdere dettagli; non mancano nemmeno le certificazioni HDR Premium e THX 4K. Un'altra novità è rappresentata dall'introduzione dello standard HDR+, che apre le porte ai metadati dinamici: l'attuale standard HDR sfrutta dei metadati statici per gestire picchi luminosi e colori, identici per tutta la durata del contenuto visualizzato, mentre grazie ai metadati dinamici è possibile ottimizzare questi valori scena per scena, arrivando a una precisione decisamente più elevata, frame per frame.

Il processore HCX è stato aggiornato rispetto a quello presente nell'EZ1000 ed ora supporta anche la feature denominata Dynamic Scene Optimizer, in grado di analizzare autonomamente la scena a schermo e di simulare l'effetto ottenibile con l'HDR+ e metadati dinamici.