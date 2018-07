Panasonic FZ950E arriva in Italia: l'OLED di qualità costerà 2.999€

Panasonic ha annunciato il lancio italiano del nuovo televisore OLED 4K ed HDR, l'FZ950E, che può essere acquistato nel nostro paese al prezzo di 2.999,99 Euro. Caratterizzato dal nuovo processore video Studio Colour HCX, messi a punto dai registi hollywoodiani, il televisore offre immagini fedeli alla visione di chi le ha create.

Il comparto audio, invece, è stato completamente sviluppato e progettato in collaborazione con Technics, uno dei più popolari brand nel mercato dell'audio hi-fi, che lo ha creato per mettere al centro dell'azione gli spettatori.

Col fine di avvicinarsi alla visione creativa del regista più di qualsiasi altro brand, Panasonic si confronta da decenni con la comunità cinematografica di Hollywood per offrire ai propri utenti un'esperienza di visione quanto più fedele possibile rispetto a com'è stata pensata dai registi della capitale mondiale del cinema.

Sono molte, infatti, le aziende strategiche della capitale del cinema che hanno deciso di contribuire alla realizzazione delle funzioni e dei sistemi di elaborazione video degli ultimi TV Panasonic, le cui immagini sono state ottimizzate da rinomati professionisti di Hollywood.

I televisori Panasonic hanno avuto un successo tale nel ricreare la visione del regista che alcuni di essi vengono utilizzati come monitor di riferimento negli studi cinematografici e televisivi. Gli appassionati di cinema possono finalmente realizzare il sogno di guardare un film sul televisore con cui è stato creato.

La Smart TV TX-55FZ950E include un pannello da 55 pollici OLED 4K UHD, supporto hDR10, piedistallo con soundbar integrata Dynamic Blade Tuned sviluppata da Technics, come detto poco sopra, e con una potenza da 80W, filtro absolute black, Bluetooth, supporto DVB-T/T2/S2 HEVC 10bit, Twin HD Tuner, doppio slot CI+, ingrasso per hard disk USB, DLNA, Wireless, tre ingressi hDMI 2.0, un ingresso USB 3.0, un ingresso USB 2.0, ed è certificato Tivusat 4K. Come detto poco sopra, sarà disponibile a 2.999,99 Euro.



Almeno al momento, però, non conosciamo le catene di distribuzione del nostro paese presso cui sarà possibile acquistarla. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori novità a riguardo.