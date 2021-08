Panasonic GN01, lo speaker indossabile pensato per Final Fantasy XIV Online

Non è certo la prima volta che Panasonic strizza l'occhio ai gamer. Qualche mese fa raccontavamo la nostra esperienza con la soundbar Soundslayer SC-HTB01EG, un prodotto fortemente orientato a questo target, dotato di preset dedicati e in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Nel corso del Gamescom 2021 invece, il colosso giapponese specializzato in Home Entertainment e tecnologia ha svelato la sua nuova proposta. Si tratta dello speaker indossabile Panasonic GN01, sviluppato per il gaming in collaborazione con Final Fantasy XIV Online.

Si tratta di una nuova concezione di wearable dove il sistema audio dedicato viene, appunto, poggiato sulla spalla. Un sistema con diffusori disegnati in questo modo permette di mantenere il proprio spazio isolato dagli altri, pur conservando un suono ricco e avvolgente senza per questo tagliar fuori dal proprio campo acustico l'ambiente circostante, come avverrebbe con degli auricolari in-ear o con dei padiglioni over-ear.

Tre le modalità audio pensate da Panasonic per il GN01:

Role-Playing Game - ottimizzata per Final Fantasy XIV Online , l'azienda suggerisce come target i giochi di ruolo poiché pensata per ricreare un'atmosfera avvolgente e realistica

- ottimizzata per , l'azienda suggerisce come target i giochi di ruolo poiché pensata per ricreare un'atmosfera avvolgente e realistica First-Person Shooter - consente di dare risalto ai dettagli, per individuare al meglio suoni anche lievi, indizi sulla posizione degli avversari e dunque conferire una migliore direzionalità acustica al contesto

- consente di dare risalto ai dettagli, per individuare al meglio suoni anche lievi, indizi sulla posizione degli avversari e dunque conferire una migliore direzionalità acustica al contesto Voice - pensata per migliorare la resa delle voci dei personaggi. Ideale per titoli di avventura, dove questo tipo di miglioramento può aiutare a immergersi maggiormente nella scena.

Due i microfoni integrati, con riduzione del rumore, sviluppata per migliorare la chiarezza della propria voce nonostante la presenza dei diffusori. Ovviamente non mancano le modalità per un utilizzo più trasversale. Per questo, Panasonic ha dotato il sistema GN01 dei preset Music e Cinema.

Ma cosa si nasconde sotto la scocca? Ebbene, al centro del GN01 troviamo un processore di nuova generazione ad alte prestazioni, in grado di elaborare i segnali in modo da creare un audio surround realistico, compatibile anche con contenuti a più canali. L'ottimizzazione dovrebbe essere tale da fornire un'esperienza acustica a 360 gradi, mentre la tecnologia sonora True MAGESS consente il controllo dei quattro diffusori full-range disposti intorno al collo per migliorare ulteriormente l'audio surround.

Come annunciato da Panasonic, il nuovo speaker GN01 arriverà sul mercato alla fine del mese di settembre 2021 a un prezzo suggerito di 179 Euro.