Panasonic GX800: a giugno in Italia il TV 4K da 40' con HDR+ e Dolby Vision

Il mercato TV è focalizzato ormai sui tagli di grandi dimensioni. Il segmento dei televisori dai 55 pollici in su è in continua crescita, ma non sono pochi gli utenti in cerca di un prodotto più piccolo e qualitativamente valido. Difficile trovarne uno, Panasonic GX800 potrebbe però essere la risposta a questa necessità.

Se si dà uno sguardo ai televisori attualmente disponibili si scopre che al di sotto dei 49 pollici si trovano quasi esclusivamente soluzioni a basso costo e che non riescono ad andare oltre il segmento entry level. Panasonic GX800 potrebbe però cambiare le carte in tavola. La casa giapponese ha sviluppato un televisore LCD da 40 pollici (disponibile però con tagli fino a 65”) dotato di pannello VA e con pieno supporto a tutti gli standard HDR. Troviamo infatti HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, soprattutto quest’ultimo rappresenta una vera rarità: non si era mai visto, finora, un TV da 40 pollici dotato di questa caratteristica.

La serie GX800 è la migliore in arrivo in Italia dalla casa giapponese con tecnologia LCD, la GX900 non approderà infatti nel nostro paese. Non possiamo ancora sbilanciarci sulla qualità del prodotto, lo abbiamo visto solo in esposizione durante la recente convention dell’azienda, ma sulla carta potrebbe rivelarsi la mossa giusta per andare a colpire un segmento di mercato finora ampiamente trascurato.