Panasonic GZ2000 OLED TV ufficiali: ecco i top di gamma 2019

I nuovi televisori OLED top di gamma Panasonic GZ2000 sono finalmente stati annunciati ufficialmente nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas. In realtà, la società giapponese si è limitata a rilasciare poche foto e informazioni, ma maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di TechRadar, i modelli GZ2000 Ultra HD vanno a soddisfare le esigenze di un pubblico enthusiast, disposto a spendere molto pur di non dover scendere a compromessi. La gamma è stata realizzata in collaborazione con Hollywood Laboratory e una delle novità principali è la presenza della modalità HLG Photo, che consente di visualizzare sulla TV gli scatti HDR (.hps) catturati dalle mirrorless full-frame Lumix S.

Insomma, non vediamo l'ora di saperne di più in merito ai nuovi top di gamma OLED di Panasonic. Sicuramente nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli per quanto riguarda il mercato europeo. D'altronde, i televisori della società giapponese non vengono commercializzati negli Stati Uniti d'America e c'era quindi da aspettarsi un mancato annuncio dettagliato.

Vi ricordiamo che oggi sono arrivati molti annunci dal CES 2019 per quanto riguarda i televisori, dal modello arrotolabile di LG all'arrivo di iTunes sui televisori di Samsung. Insomma, restate sintonizzati su queste pagine: la copertura della fiera di Las Vegas è appena iniziata!