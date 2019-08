Panasonic introduce il supporto a HDR10+ per la serie di TV 4K 2017

Quando Panasonic, Samsung e 20th Century Fox hanno creato l’HDR10+ nel 2017, Panasonic disse che avrebbe portato il supporto a questo formato su alcuni modelli TV della serie 2017. Finalmente quel momento è arrivato.

I TV Panasonic del 2017, tra cui i modelli “4K Pro”, dall’EX750 agli OLED EZ950 e EZ1000 riceveranno l’update del firmware che introdurrà il supporto al formato HDR10+. Il nuovo firmware dovrebbe già essere in release.

HDR10+ e Dolby Vision sono particolari formati di HDR che traggono vantaggio dall’utilizzo di metadata dinamici incorporati nei fotogrammi grazie ai quali ogni scena può essere migliorata in maniera personalizzata.

Esiste già una discreta libreria di contenuti in Dolby Vision mentre per quanto riguarda l’HDR10+ il supporto è davvero limitato. 20th Century Fox, Warner Bros e Universal hanno annunciato una serie di titoli compatibili con HDR10+ per il futuro prossimo.

Ricordiamo che i nuovi Panasonic TV 2019 supportano in maniera nativa tutti e due i formati HDR10+ e Dolby Vision e al momento questa caratteristica non è prevista per le serie più vecchie.