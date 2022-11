Panasonic LZ2000, alla scoperta del gioiello OLED per Cinema e Gaming!

All'inizio del 2022, Panasonic ha annunciato il nuovo LZ2000, televisore OLED top di gamma disponibile nei tagli da 55, 65 e 77 pollici che strizza l'occhio non solo al Cinema ma anche al Gaming.

Il produttore, leader nel settore dell'Home Entertainment, ha confezionato una serie premium con pannelli non a caso definiti anche "Master OLED Pro - Cinema Size", messi a punto per offrire il meglio della luminosità e dell'immagine di Panasonic con particolare attenzione a ogni tipo di contenuto.

Non manca, ovviamente, il pieno supporto ad HDR, HDR10+, HLG Photo, Dolby Vision, Dolby Vision IQ e Filmmaker Mode.

In tandem, anche un sistema audio a 360° "Soundscape", che offre la tridimensionalità audio di Dolby Atmos all'interno della scocca della TV, finemente progettato insieme agli esperti di Technics.

Per quanto riguarda il gaming sulle TV Panasonic, il produttore ha implementato la sua nuova Game Control Board, oltre al rilevamento automatico con ottimizzazione delle GPU NVIDIA, al pieno supporto a segnali video 4K/120Hz e VRR.

Lato Smart, i televisori Panasonic LZ2000 offrono la solita affidabilità di My Home Screen, ora alla versione 7.0, con la maggior parte dei servizi di streaming presenti sul mercato e l'interessante funzionalità My Scenery, per trasformare il salotto in una galleria d'arte.

Ne abbiamo parlato nel nostro ultimo speciale. Potrete scoprire tutte le novità insieme al nostro Alessio nel video che trovate in apertura. Buona visione!