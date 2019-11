Panasonic e Microsoft hanno lanciato un tablet nella stratosfera

Dopo l'iniziativa di Samsung, anche Panasonic e Microsoft hanno lanciato un dispositivo nella stratosfera. Questa volta si tratta di un tablet.

Comunicato stampa: Milano, 25 novembre 2019 – NetMotion, società specializzata in soluzioni di connettività e sicurezza per la forza lavoro mobile, ha condotto uno stress test nel Regno Unito, in collaborazione con Microsoft e Panasonic. Il test consisteva nel legare un tablet Panasonic TOUGHBOOK a un pallone sonda e farlo volare fino alla stratosfera - il tutto mantenendo attiva una chiamata con Microsoft Teams. Raggiunti i 33 metri e mezzo circa di altezza, il tablet è passato senza problemi da una connessione Wi-Fi ad una rete cellulare 4G LTE, mantenendo la chiamata fino alla vertiginosa altezza di oltre 3.000 metri. Il TOUGHBOOK è infine tornato sulla terra dopo che il pallone sonda è esploso a circa 30.000 metri di altezza, atterrando sulla campagna dell'Herefordshire.

Una scelta, quella di testare i prodotti ben oltre i loro limiti, che il team di aziende coinvolte ha fatto per dimostrare, a chi tutti i giorni lavora sul campo, che è davvero possibile fare affidamento a queste soluzioni per la continuità del proprio lavoro. Dopo tanti anni di collaborazione con Centrica - multinazionale dell'energia, meglio conosciuta con il brand British Gas - NetMotion, Microsoft e Panasonic hanno dato prova della compatibilità e dell'affidabilità delle loro soluzioni in ambienti difficili. "Una connessione di rete costante è fondamentale per il successo dei nostri operatori sul campo", ha commentato Stuart Carver, Mobile Device Specialist di Centrica. "NetMotion, Panasonic e Microsoft offrono soluzioni perfettamente complementari che garantiscono una connessione stabile in qualsiasi situazione. Questo test è stato la prova del nove".

"Restare sempre connessi è diventato indispensabile per la stragrande maggioranza dei lavoratori mobili, e questo esperimento è stato un'occasione per dimostrare cosa siamo in grado di fare per clienti come Centrica", ha aggiunto Daniel Creasey, Marketing Manager di Panasonic TOUGHBOOK. "La gamma TOUGHBOOK è intrinsecamente robusta, progettata per resistere a vibrazioni, urti e temperature estreme. Anche dopo una caduta da 30.000 metri di altezza il tablet è rimasto integro e funzionante".

"Test come questo spingono davvero hardware e software al limite", ha concluso Achi Lewis, Country Manager UK di NetMotion. "Pur non aspettandomi che una persona possa trovarsi in simili condizioni estreme, è bene sapere che i nostri dispositivi, applicazioni e connessioni di rete critiche possono vincere qualsiasi sfida".