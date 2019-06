Panasonic migliora la visione di Netflix sui nuovi TV OLED con la Calibrated Mode

Panasonic ha annunciato oggi che la nuova gamma di televisori OLED in fase di distribuzione quest'anno (la Serie GZ2000, GZ1500, GZ1000, GZ950) includerà la Netflix Calibrated Mode, una nuova modalità di visualizzazione che calibra i televisori per portare una qualità d'immagine pari a quella dei monitor utilizzati negli studi di post-produzione.

Come suggerisce il nome, il tutto è frutto di una collaborazione stretta tra il produttore di televisori e Netflix, che da tempo lavorano insieme per migliorare l'intrattenimento domestico. La partnership stretta tra le parti consentirà al proprietari dei tv del marchio giapponese di poter guardare i programmi e film Netflix nella loro forma originale, semplicemente impostando la modalità dal menù.

Gli abbonati a Netflix potranno quindi godere di colori perfetti, contrasto dinamico accurato e movimenti naturali. Di fatto, secondo Panasonic, l'esperienza di visualizzazione sarà pari a quella voluta dai produttori cinematografici e registi.

La Netflix Calibrated Mode sarà compatibile con tutti il catalogo di Netflix, incluse serie tv, documentari e film. Ai fan di Stranger Things, che si appresta a tornare con la terza stagione, sarà data l'occasione di apprezzare gli inquietanti dettagli del Sottosopra.

“La qualità è tutto per noi e siamo entusiasti che i televisori OLED di Panasonic supportino la modalità Netflix Calibrated Mode, per permettere ai nostri iscritti di poter vivere le incredibili storie raccontate da Netflix in modo ancora più autentico" ha affermato Rob Caruso, vicepresidente device partner di Netflix.