Panasonic: la modalità Game in arrivo sui nuovi TV OLED

Panasonic, attraverso un comunicato, ha annunciato che la nuova gamma di TV OLED, tra cui figura l'FZ950E, sarà equipaggiata con la nuova modalità GAME, studiata appositamente per i videogiocatori più incalliti.

I TV Panasonic garantiscono già una delle migliori modalità immagine per la visione di eventi sportivi o per quando si gioca.

A ciò si aggiunge una nuova modalità, i cui tempi di risposta rapidi delle immagini della modalità Game rendono il gaming ancora più coinvolgente grazie a una sensazione di gioco più diretta. La modalità Sport coniuga toni vivaci e un effetto surround fantastico per partite di calcio e altri eventi sportivi.

Creato in collaborazione con Technics, marchio di Panasonic specializzato in Alta Fedeltà, il sottilissimo speaker Dynamic Blade offre una qualità audio elevatissima: al suo interno sono presenti ben 12 altoparlanti. Le immagini vengono valorizzate da bassi più ricchi e un surround più realistico. Infine, il collegamento audio Bluetooth consente di riprodurre in modo sorprendente contenuti provenienti da uno smartphone o un tablet.

I TV Panasonic supportano più formati HDR, come HDR10 e Hybrid Log Gamma. I TV OLED supportano anche HDR10+ (in attesa di certificazione). Per migliorare l'esperienza HDR, Panasonic offre inoltre alcune funzioni originali, come lo strumento di ottimizzazione dinamica della scena, che perfeziona le immagini HDR in base al contenuto, e la funzione di ottimizzazione automatica della luminosità, che regola il video in base alla luminosità dell’ambiente in cui è posto il televisore.