Panasonic presenta l'edizione Final Fantasy XIV Online dello speaker indossabile GN01

In occasione del CES, dove sono stati annunciati i nuovi TV Panasonic OLED, Panasonic ha anche annunciato l'edizione Final Fantasy XIV Online dello speaker immersivo indossabile GN01.

Progettato in collaborazione con Square Enix, questo nuovo modello viene fornito in una confezione esclusiva e si contraddistingue per il logo Final Fantasy XIV Online e per l'iconico logo del meteorite stampato direttamente sul prodotto.

Questa nuova versione comprende anche degli effetti sonori speciali ripresi direttamente da Final Fantasy XIV Online, tra cui quello d'accensione che saluta i giocatori con la melodia "Final Fantasy Prelude" e lo switch delle modalità sonore che prevede il suono del "job change" al momento di cambio di modalità sonora. Il sistema indossabile GN01, invece, emette un suono ad alta fedeltà che ottimizza l'audio dei videogiochi e consente di vivere un'esperienza incredibilmente realistica. Chiaramente, si tratta di un prodotto ottimizzato per Final Fantasy XIV Online, ma lo speaker GN01 offre diverse modalità di gioco per RPG, FPS, modalità voce, music e cinema.

Il GN10 di Panasonic (qui trovate la recensione del Panasonic GN01) è stato anche insignito del premio CES 2022 Innovation Awards Honoree nelle categorie "Headphones & Personal Audio" e "Gaming".

La versione Final Fantasy del GN01 sarà disponibile a partire da Febbraio 2022.