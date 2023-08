Panasonic presenta il gaming speaker indossabile Sound Slayer GNW10

In occasione di IFA 2023, Panasonic ha annunciato il nuovo SC-GNW10 Sound Slayer, il gaming speaker che immerge totalmente nel gioco gli utenti e permette di vivere un’esperienza in grado di esaltare le emozioni.

Caratterizzato da un design ergonomico e leggero, il GNW10 è caratterizzato da altoparlanti a quattro canali, connettività wireless e controllo vocale con intelligenza artificiale. I quattro diffusori da 38mm di nuova concezione, disposti da davanti a dietro immergono il giocatore in un ambiente caratterizzato da sonorità intense e stratificate. Il nuovo alloggiamento da 130cm, più grande del 60% rispetto all’attuale sistema di altoparlanti indossabile SC-GN01 offre un’esperienza di gioco immersiva, pressione acustica ancora maggiore e bassi molto più potenti.

Gli utenti PC possono scaricare ed installare l’applicazione Sound Slayer che permette di configurare in modo intuitivo e semplice diverse funzioni, tra cui l’equalizzazione, il volume della chat e la modalità audio. Possibile salvare fino a tre diverse preimpostazioni. Il GNW10 offre diverse modalità audio studiate ad hoc per migliorare il gioco, garantendo una qualità ottimale per qualsiasi tipologia di gioco.

A livello tecnico, il sistema è dotato di una tecnologia wireless proprietaria che trasmette segnali audio a sei canali su banda dedicata a 2,4GHz con una latenza inferiore a 20 millisecondi. Il corpo è leggero con comfort di vestibilità elevato. Panasonic ha comunicato che l’arrivo sul mercato è previsto a Dicembre 2023.