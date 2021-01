Panasonic JZ2000: HDMI 2.1 e IA per il nuovo Smart TV OLED top di gamma

Dopo aver iniziato a vendere TV trasparenti, Panasonic ha deciso di rinnovare la sua lineup presentando le nuove Smart TV che ci accompagneranno durante il 2021. Svetta senza dubbio il nuovo OLED JZ2000, successore di HZ2000 del 2020, decisamente migliorato sotto molti punti di vista.

Il nuovo flagship del colosso dell'Home Entertainment ha presentato al mondo il suo primo televisore dotato di Intelligenza Artificiale. Grazie all'implementazione del processore video HCX Pro AI, Panasonic punta a utilizzare le nuove tecnologie per analizzare e regolare le immagini in riproduzione in tempo reale.

Secondo il comunicato "il processore AI HCX Pro è in grado di identificare in tempo reale il contenuto riprodotto, analizzando l'immagine ogni secondo. All'interno del centro di elaborazione IA del processore avviene quindi un confronto fra ciò che si sta riproducendo e una libreria di vari contenuti che ha imparato, al fine di essere in grado di ottimizzare automaticamente sia la qualità dell'immagine che del suono per quel tipo di contenuto", ha spiegato l'azienda, spiegando anche che "se rileva che stai guardando il calcio, ad esempio, regola la qualità dell'immagine per rendere l'erba più realistica, i giocatori più realistici, mentre regola automaticamente anche il suono per farti sentire come se fossi proprio lì dentro lo stadio".

Questo approccio tuttavia sembrerebbe in controtendenza rispetto allo slogan dell'azienda, ovvero "Hollywood to your Home", ma a quanto pare queste nuove tecnologie sono state tarate in collaborazione anche con professionisti del settore, come Stefan Sonnenfeld, colorista Digital Intermediate e co-fondatore della casa di post-produzione cinematografica Company 3.

Il pannello del nuovo Panasonic JZ2000 è un OLED Master HDR Professional Edition, confermando la bontà del pannello della scorsa generazione, con una risoluzione 4K. Migliorato invece il comparto audio, progettato in collaborazione con Technics con un sistema Dolby Atmos di speaker frontali, superiori e laterali.

Ultima ma non per importanza, l'implementazione dello standard HDMI 2.1, seguendo quanto iniziato da LG, Samsung e Sony nella passata generazione e allineandosi finalmente al mercato. HDMI 2.1 su Panasonic JZ2000 vanterà la presenza dell'HFR (High Frame Rate) per un massimo di 4K per 120Hz, e del VRR (Variable Refresh Rate).

Confermato anche il supporto ai formati video attuali, tra cui HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. In aggiunta avremo il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive in grado di regolare l'HDR in base alle condizioni di luminosità ambientale.

Per ultimo, Panasonic ha annunciato l'aggiornamento di My Home Screen, sistema proprietario nato dalle ceneri di Firefox OS, che ha attualmente raggiunto la versione 6.0 arricchendosi delle funzioni My Scenery, uno slideshow di immagini e video, e Dual Bluetooth Connection che permette la trasmissione simultanea su due output connessi via bluetooth.

La nuova JZ2000 sarà disponibile nei tagli da 55 e 65 pollici e raggiungerà l'Europa in estate. In attesa della nostra opinione definitiva vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Panasonic HZ2000.