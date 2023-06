Panasonic presenta la lineup di TV OLED e LED 2023, ottimizzati anche per il gaming

Panasonic ha annunciato oggi la nuova gamma di TV OLED e LED per il 2023, che guarda non solo all’intrattenimento domestico ma anche al gaming grazie ad una precisione del colore maggiore.

Ad aprire le danze ci pensa l’MZ2000 già mostrato al CES, modello OLED di punta per il 2023 disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici con pannello all’avanguardia con Micro Lens Array e sistema di gestione del calore multistrato su misura, in grado di offrire una luminosità elevata.

Arriva anche la serie MZ1500 4K UHD che grazie ad un pannello Master OLED Pro con soundbar integrata e design premium può regalare esperienze immersive con suono eccezionale sia per i film che per il gaming, ed è disponibile nei formati da 58, 66 e 65 pollici.

L’OLED MZ800 invece è caratterizzato da un design minimalista senza cornice ed arriva nei formati da 42, 48, 55 e 65 pollici, ed è accompagnato dai LED 4K Ultra HD MX950 e MX940 con tecnologia Mini LED con local dimming. L’MX950 è disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, mentre l’MX940 nella sola variante da 43 pollici.

L’MX800 invece abbia immagini ed audio di alta qualità all’esperienza software offerta da FireOS, ed è disponibile nei formati da 43, 50, 55, 65 ed 85 pollici. Arrivano sul mercato anche i TV LED Ultra HD MX700 ed MX710 da 43, 50, 55 e 65 pollici.

Panasonic si è anche soffermata sull’esperienza da gaming. La società ha annunciato di essere stata scelta come TV partner ufficiale di Diablo IV (qui trovate la recensione di Diablo IV) ed ha approfittato dell’occasione per annunciare la nuova modalità True Game che trasferisce tutte le caratteristiche di precisione del colore disponibili per il cinema al mondo da gaming. Possibile disattivare il Tone Mapping, che garantisce una migliore visualizzazione dei contenuti HDR generati, ma può anche essere calibrata con il software di colore Calman di Portrait Displays.

Garantito anche il supporto all’HDMI 2.1, la risoluzione piena 4K, refresh rate fino a 120Hz, latenza ed input lag ultra bassi, VRR e tecnologia AMD FreeSync Premium e Dolby Vision. Sugli OLED con HXC Pro AI è presente anche il supporto G-SYNC.

Veniamo quindi alla disponibilità: la serie MZ800 e la serie MX710/700 sono in arrivo a giugno, le linee MZ2000 ed Z1500 a settembre ed i modelli MX950/940 ed MX800 ad ottobre.