Panasonic presenta la nuova foto-videocamera Lumix GH5S

Panasonic , al CES di Las Vegas, ha presentato la nuova fotocamera digitale ibrida ad ottiche intercambiabili. Progettata e sviluppata per filmmaker professionisti,vanta una sensibilità e una qualità video mai raggiunte nella storia delle fotocamere Lumix, specialmente in condizioni di scarsa luminosità.

Il nuovo sensore MOS Digital Live da 10,2 megapixel con tecnologia Dual Native ISO e il processore Venus Engine permettono di riprodurre fedelmente anche le parti scure dell'immagine, consentendo una sensibilità ISO massima da 51200 nella registrazione ad alta sensibilità. Le immagini prodotte sono nitidissime, specialmente in situazioni di scarsa illuminazione. Finalmente, i filmmaker possono concentrarsi sulla realizzazione di riprese perfette anche in ambienti bui grazie alla nuova tecnologia Dual Native ISO, senza più preoccuparsi del rumore di fondo.

Proprio come una videocamera professionale, Lumix GH5S è compatibile con il Time Code IN/OUT, facile da utilizzare usando il terminale di sincronizzazione flash con il cavo coassiale in dotazione per collegarsi a un terminale BNC. Lumix GH5S può essere utilizzata come generatore Time Code per altre fotocamere GH5S e videocamere professionali. E' anche presente la funzionalità Time Code IN/OUT, che facilita la produzione condivisa di immagini poichè sincronizza le registrazioni audiovisive con altre fotocamera o altri dispositivi.

Il sensore permette di registrare filmati in formato 4:3, 17:9, 16:9 e 3:2, ed alla risoluzione anche di 4K 60p/50p grazie alla modalità Cinema 4K.

La LUMIX GH5S è compatibile con i video HDR 4K con modalità Hybrid Log Gamma (HLG) in Photo Style. È disponibile una modalità di registrazione 4K HEVC per HLG a bassa frequenza di bit, che consente la riproduzione su apparecchiature AV compatibili con il formato di compressione HEVC, come i televisori 4K HDR di Panasonic.

La fotocamera è anche in grado di resistere all'cqua e polvere ed a temperature di fino -10 gradi. L'espansione della memoria può essere effettuata attraverso lo slot per schede di memoria SD, con UHS-II ad alta velocità e di classe 60 ad alta capacità.

E' anche presente un modulo di connettività Bluetooth e WiFi, mentre l'adattatore per microfono XLR DMW-XLR1 permette di effettuare registrazioni audio ad alta risoluzione tramite microfono esterno.

Lumix GH5 sarà commercializzata nel mercato Italiano a partire dalla fine del mese di Gennaio nella versione solo corpo ad un prezzo suggerito di 2.499€.