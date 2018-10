Panasonic presenta la nuova gamma di display professionali 4K (per i negozi)

I nuovi display di classe entry-level EQ1 variano da 43 a 86 pollici, supportano l'installazione in verticale e orizzontale e offrono una luminosità di 350 cd/m2. Dotata di design sottile ed elegante, la nuova gamma 4K dispone anche di una cornice sottile (fra 11,9 e 15,2 mm). Vediamo assieme tutti i dettagli in merito.

I nuovi display sono pensati per centri commerciali, showroom, sale riunioni e aule didattiche, con Panasonic che promette una resa brillante dei colori e una varietà di funzionalità sviluppate per offrire un utilizzo flessibile dei dispositivi. I due pannelli più grandi (86 e 75 pollici) supportano la tecnologia In-Plane Switching, che garantisce una migliore qualità quando si osserva lo schermo fuori asse.

La riproduzione di video 4K e Full HD di ultima generazione è garantita in tutti i nuovi dispositivi. Per quanto riguarda la connettività stiamo parlando di due terminali HDMI, conformi allo standard HDCP 2.2, in grado di supportare contenuti con protezione DRM (Digital Rights Management). Inoltre un sistema apposito provvede alla compensazione automatica in presenza di contenuti non 4K.

Analogamente a tutti i display di pari classe, il nuovo EQ1 prevede un attacco VESA, con funzione HDMI-CEC che permette il controllo remoto tramite un sistema di interblocco fra dispositivi. Inoltre il rilevamento del segnale in ingresso contribuisce a migliorarne l'efficienza d'uso.

La nuova serie è compatibile anche con il Multi-Monitoring and Control Software di Panasonic, che permette monitoraggio e controllo dei display singoli o multipli. Questo software gratuito fornisce funzionalità di controllo base, che tuttavia possono essere potenziate installando l'Early Warning Software, nel caso di utilizzo di più display collegati tra loro in rete. Inoltre, grazie al supporto failover e failback, nel caso di interruzione dei segnali audio o video principali, il sistema è in grado di passare automaticamente a segnali alternativi, per poi tornare a quelli principali una volta ripristinati.

"La serie EQ1 è stata progettata pensando a come semplificare davvero l’installazione, la configurazione e il controllo di diversi display", ha dichiarato Hartmut Kulessa, Marketing Manager di Panasonic. "Ogni schermo si adatta in modo semplicissimo alla modalità signage, grazie al lettore multimediale USB integrato, che permette di visualizzare contenuti in 4K e Full HD senza dover ricorrere a nessun cavo esterno o all'uso di decoder aggiuntivi. Ciò consente anche la riproduzione sincronizzata dei contenuti su diversi dispositivi tramite porte USB e LAN, con l’ulteriore possibilità di impostare un timer per programmarne accensione e spegnimento, nonchè i contenuti stessi da mostrare".

Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda e al post dedicato ai succitati display.