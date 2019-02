Panasonic presenta la nuova gamma di TV OLED e LED 4K

Panasonic nel corso della Convenction in corso, ha annunciato l'estensione della gamma di TV OLED, che arriva a quattro serie, e LED.

La linea OLED sarà composta da quattro serie: GZ2000, GZ1500, GZ1000 e GZ9, tutte dotate del processore proprietario HCX Pro Intelligente, ed oltre a supportare i formati HDR10+ e Dolby Vision, beneficeranno di una calibrazione professionale eseguita dal colorista di Hollywood Stefan Sconnefeld.

Per quanto riguarda i TV LED 4K, sono previste importanti novità con l'arrivo di tre nuove serie: GX940, GX800 e GX700, il cui top di gamma (GX940) arriverà solo nel formato da 75 pollici, con lo stesso processore integrato.

I quattro modelli di TV OLED saranno disponibili nelle versioni da 65 e 55 pollici. Il GZ2000 beneficerà del pannello Professional Edition 4K OLED e su tutta la gamma si estenderà il processore HCX Pro Intelligent. La lineup supporta i formati HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG ed HLG Photo, il che assicura compatibilità completa con tutti i formati HDR attualmente in commercio.

Per quanto riguarda l'acustica, i TV Panasonic sono dotati di impianti audio predisposti per il Dolby Atmos, ed il modello GZ2000 sfrutta tutti i benefici degli altoparlanti integrati con emissione verso l'alto. Il modello GZ1500 invece si differenzia per un altoparlante "Blade" integrato direttamente nella base del televisore, che regala un audio coinvolgente.

Il processore HCX Pro Intelligent è il più potente mai realizzato da Panasonic in quanto è in grado di eseguire rapidamente l'analisi e l'ottimizzazione del colore, del contrasto e della chiarezza di tutti i contenuti video 4K. L'intera gamma LED 4K inoltre supporta la tecnologia HDR.

Ad ampliare ulteriormente l'esperienza ci pensa la tecnologia My Home Screen 4.0, ovvero la nuova interfaccia grafica che permette allo spettatore di impostare le proprie preferenze con più libertà e fluidità: sarà possibile personalizzare il layout della schermata iniziale e semplificare l'accesso ai servizi on demand. L'intera gamma inoltre sarà gestibile tramite comando vocale per alcune funzioni (accensione e spegnimento della TV, cambio di canale, regolazione del volume ed altro).