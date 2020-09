Panasonic presenta la nuova mirrorless full-frame ibrida Lumix S5

Panasonic ha presentato oggi la nuova LUMIX S5, la fotocamera mirrorless full-frame ibrida con sensore CMOS da 35mm con risoluzione di 24,2 megapixel, caratterizzato da un'ampia gamma cromatica ed in grado di fornire elevate prestazioni anche in condizioni di scarsa luminosità grazie al Dual Native ISO.

Gli utenti infatti avranno la possibilità di registrare video ad una sensibilità massima di ISO 51200. La LUMIX S5 dispone anche della messa a fuoco automatica ultrarapida, basata sulla tecnologia deep learning e del sistema di stabilizzazione Dual I.S. 2 a cinque assi che combina lo stabilizzatore integrato nel corpo macchina con quello ottico. In questo modo la macchina fotografica è in grado di correggere le vibrazioni attraverso l'utilizzo di un algoritmo in grado di analizzare i dati acquisiti da un sensore giroscopico e da un accelerometro.

La LUMIX S5 supporta anche la tecnologia Dual Native ISO, che gli appassionati avranno avuto modo di vedere nelle telecamere cinematografiche professionali VariCam e che permette di minimizzare i disturbi selezionando il circuito più idoneo alla scena.

Per quanto riguarda la registrazione video, la LUMIX S5 è in grado di acquisire filmati a 4K a 60p/50p (4:2:0 10 bit) e in 4K a 30p/25p (4:2:2 10 bit) fino a 30 minuti. E' presente anche un'uscita HDMI-micro in 4K a 60p/50p con campionamento 5:2.2 a 10 bit, mentre per le registrazioni interne in. 4K a 30p/25p con campionamento 4:2.2 ad 8 bit non sono previsti limiti di tempo.

Presente anche la gamma dinamica di 14+ stop e la funzione V-Log/V-Gamut. Fronte software troviamo anche la modalità Slow & Quick Motion che permette di realizzare video effettati in 4K (da 1 a 60 fps, quick motion massimo: 30x, slow motion massimo: 2.5x) o in FHD (da 1 a 180 fps, quick motion massimo: 60x, slow motion massimo: 7.5x), utilizzando contemporaneamente l’AF6 per tenere sempre a fuoco il soggetto. Chiaramente, è supportata anche la registrazione video HDR in 4K, ma gli utenti potranno selezionare anche dal menù Photo Style l'opzione Hybrid Log Gamma (HLG).

Un aspetto su cui si è soffermata Panasonic è la messa a fuoco automatica che, come detto poco sopra, combina le tecnologia Contrast AF e DFD, il che permette di mettere a fuoco il soggetto in 0,08 secondi. La LUMIX S5 è anche in grado di dare il massimo in condizioni di scarsa luminosità e contrasto, ed è anche dotata di una tecnologia di deep learning con il rilevamento dei soggetti specifici.

La scheda tecnica è completata da un mirino LVF con rapporto d'ingrandimento di 0,75x ed un display OLED ad alta precisione, a cui si aggiunge uno schermo LCD da 3 pollici orientabile a bandiera. Gli utenti potranno anche ampliare la memoria con i due slot microSD.

Per spingere il lancio, Panasonic ha anche predisposto un'offerta sul proprio sito web.