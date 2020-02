Panasonic presenta le nuove soundbar HTB600 ed HTB400

Dopo la presentazione dei nuovi TV OLED e 4K Panasonic, il popolare produttore ha completato la nuova offerta di home entertainment con due nuovi modelli di soundbar: l'HTB600 con subwoofer wireless e l'HTB400 con subwoofer integrato.

L'HTB600 supporta i formati audio ad alta risoluzione Dolby Atmos e DTS:X, ed è in grado di garantire un suono surround che si muove nello spazio tridimensionale coinvolgendo lo spettatore in un'esperienza cinematografica. Il subwoofer wireless offre bassi dinamici, mentre la forma aerodinamica della porta Bass Reflex è progettata per riprodurre bassi potenti. Il modello è dotato di due unità driver Full Range in grado di erogare una potenza in uscita di 160W, che il subwoofer wireless porta a 360W.

L'HTB400 è invece una soundbar che assicura bassi mozzafiato grazie ai due subwoofer integrati. In questo modello troviamo due driver Full Range (4,5x10cm) e due subwoofer integrati che generano una potenza totale in uscita di 160W, sfrutta i magneti di neomidio.

“Crediamo che sia importante offrire ai consumatori un’ampia scelta. HTB600 è ideale per gli appassionati di cinema che vogliono vivere l’audio 3D di Dolby Atmos anche tra le mura domestiche. HTB400, invece, è perfetta per chi cerca una soluzione semplice che consenta di apprezzare le colonne sonore e percepire meglio i dialoghi” ha affermato Mutsue Sekihara, Product Manager Audio in Panasonic Italia.

Le soundbar, possono essere posizionate anche su una superficie piatta, e grazie all'angolazione all'insù di 7° fanno in modo che il suono venga proiettato verso lo spettatore.