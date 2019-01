Panasonic presenta i nuovi lettori BluRay con HDR10+ e Dolby Vision

Panasonic ha annunciato il lancio di due nuovi lettori Ultra HD Blu-ray: DP-UB150 e DP-UB450. Grazie alle più evolute tecnologie di ottimizzazione delle immagini, questi due nuovi dispositivi offrono un’esperienza di straordinaria qualità cinematografica, con immagini riccamente dettagliate e fedeli all’originale.

L’introduzione di UB450 e UB150 nella gamma di lettori UHD Blu-ray di Panasonic fa seguito al lancio dell’acclamato UB9000, premiato dall’EISA come “modello di riferimento” tra i lettori UHD Blu-ray di fascia alta per il 2018-2019.

Entrambi i nuovi lettori si avvalgono della tecnologia HDR (High Dynamic Range), che ha una gamma dinamica più ampia e luminosa dell’SDR tradizionale (Standard Dynamic Range) ed è in grado di produrre immagini più naturali e realistiche sui televisori HDR-compatibili.

I due lettori, inoltre, sono abilitati all’HDR10+, l’ultima versione di HDR, che utilizza metadati “dinamici” per riottimizzare costantemente la luminosità nel corso del film, invece che mantenere sempre la stessa impostazione “statica”. Il risultato è un’esperienza di home cinema travolgente, con immagini HDR ancora più dinamiche, brillanti e realistiche, pienamente fedeli alle intenzioni del regista.

In più, il modello UB450 supporta anche il Dolby Vision, alternativa analoga all’HDR10+. Con il lettore UHD Blu-ray UB450 e un TV compatibile (come il nuovo Panasonic GZ2000), gli spettatori avranno la certezza di assistere a uno spettacolo che rispecchia fedelmente la visione dell’autore, qualunque sia il formato HDR dinamico utilizzato.

Con i lettori Ultra HD di Panasonic del 2019 è possibile riprodurre video 4K (formato MP4) realizzati con fotocamere e camcorder, mentre i dati JPEG possono essere convertiti nella risoluzione 4K, così gli utenti potranno rivedere le immagini delle vacanze in tutta la loro naturale bellezza.

I nuovi lettori Ultra HD Blu-ray di Panasonic offrono la riproduzione audio HRA (High-Resolution Audio). Oltre ai tradizionali formati MP3/AAC/WMA, ora è possibile riprodurre file musicali ad alta risoluzione come DSD (11,2 MHz/5,6 MHz/2,8 MHz), ALAC, FLAC, WAV e AIFF. Basta collegare i lettori a un impianto audio per ascoltare musica con l’impareggiabile qualità delle tracce master registrate in studio.

UB450 e UB150 sono in grado di riprodurre anche i formati surround più recenti, incluso Dolby Atmos, per ricreare un soundstage 3D incredibilmente immersivo in abbinamento a dispositivi audio compatibili, come TV, soundbar e ricevitori AV. Oltre al tradizionale audio surround, Dolby Atmos utilizza dei canali in altezza per posizionare con precisione gli effetti sonori o i suoni dei singoli oggetti all’altezza dell’orecchio o al di sopra. Con un impianto audio in grado di decodificare i contenuti Dolby Atmos, l’audio dei lettori UB450 e UB150 è davvero mozzafiato.

UB450 è dotato di due uscite HDMI per isolare la trasmissione delle immagini TV (video 4K) e dell’audio destinato all’amplificatore. Separando i segnali audio e video, il rumore indesiderato viene soppresso, con conseguente aumento della qualità di riproduzione sonora.

UB450 e UB150 saranno commercializzati nel mercato Italiano a partire dal mese di Marzo.