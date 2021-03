Panasonic presenta i nuovi TV OLED e LED da 65, 55 e 48 pollici con supporto HDMI 2.1

Dopo l'annuncio del Panasonic JZ2000, avvenuto al CES 2021, il produttore ha svelato oggi il resto della gamma di TV OLED e LED per l'anno appena iniziato, caratterizzata dal supporto HDMI 2.1.

Al JZ2000 di cui abbiamo avuto modo di parlare nell'articolo linkato poco sopra, si affiancano i JZ1500 e JZ1000, disponibile nelle versioni da 65, 55 e 48 pollici. Il produttore sottolinea che i colori sono stati messi a punto dal CEO di Company 3 Stefan Sonnenfeld.

Debutta anche sul modello JZ1500 il Master HDR OLED Professional Edition, già presente su JZ2000. Su tutta la gamma OLED invece troviamo il processore HCX Pro AI che tramite l'Auto AI riesce a regolare la qualità delle immagini, oltre che la Game Mode Extreme che riduce la latenza; presente anche la tecnologia AMD FreeSync Premium che come noto garantisce un'esperienza di gioco fluida.

Presentati anche i televisori a LED JX940, anch'essi basati sul processore HCX Pro AI che rileva le trasmissioni sportive in automatico per mettere a punto la qualità delle immagini. La serie monta il pannello HDR Cinema Display pro a 120Hz con ampio angolo di visione e la tecnologia Intelligent Clear Motion. A livello sonoro troviamo il Dolby Atmos, mentre per il gaming è garantito il supporto alla specifica HDMI 2.1 con Variable Refresh Rate ed High Frame Rate, oltre che all'AMD FreeSync Premium. La serie JX940 sarà disponibile nelle varianti da 75, 65, 55 e 49 pollici.

Ufficiale anche la serie di TV LED JX800 con processore HCX presente sulla gamma OLED 2020, che sfrutta la funzione HDR Bright Panel Plus. Panasonic la descrive come l'offerta adatta per le famiglie e gli amanti del binge watching o per lo meno di coloro che sono soliti guardare i contenuti in streaming. Il JX800 combina il processore HCX ed Android, e sarà disponibile nella varianti da 65, 58, 50 e 40 pollici.

Per quanto riguarda la Filmmaker Mode con Intelligent Sensing, sarà supportata fino alla serie JX800 compresa, mentre il formato Dolby Vision IQ sarà supportato su tutti i TV OLED 2021 e dal LED JX940. Il Dolby Vision e l'HDR10+ Adaptive sarà presente su tutta la gamma, inclusa la serie JX800. La Game Mode Extreme sarà supportata fino alla serie JX940. Infine, il sistema Dolby Atmos sarà supportato nei modelli OLED e LED della serie JX940.

Panasonic ha affermato che tutti i TV OLED e il JX940 sono dotati di HDMI 2.1 con funzione ALLM e VRR, oltre al supporto al 4K a 120 Hz. In un primo momento però il 4K a 120 Hz presenterà dei limiti nella risoluzione verticale, che saranno risolti con un aggiornamento software in arrivo nel corso del 2021.