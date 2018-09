Panasonic presenta il produttore 4K+ più piccolo e leggero al mondo

Il PT-RQ22K è il nuovo proiettore SOLID SHINE DLP da 3 chip di Panasonic, caratterizzato dalle stesse dimensioni del PT-RZ21K WUXGA, il modello ad alta luminosità best-seller in Europa (con oltre 500 unità vendute in nove mesi dal rilascio).

Grazie all’esclusiva tecnologia pixel shifting, il nuovo RQ22K offre un numero di pixel sullo schermo superiore rispetto ai proiettori a laser 4K tradizionali e assicura immagini straordinariamente nitide e realistiche.

“L’RQ22K risponde alle esigenze del mercato per proiettori 4K+ ad alta luminosità dotati di una qualità dell’immagine paragonabile a quella cinematografica, il tutto in un case leggero.”, afferma Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic. “Abbiamo sviluppato processori di immagini all'avanguardia, tra cui il Real Motion Processor a 240 Hz con Quad Pixel Drive. Questa tecnologia produce immagini estremamente realistiche e nitide. Per i creativi ciò significa poter sviluppare e proiettare contenuti in rapido movimento, senza sfocature e sfarfallii”.

Progettato per scenari professionali dove è essenziale un’affidabilità assoluta, il PT-RQ22K integra un doppio motore per la sorgente di luce ed è in grado di passare istantaneamente a un segnale video di riserva qualora la sorgente principale si arresti. Le ruote al fosforo termoresistenti e i moduli laser allo stato solido producono vivide immagini 4K+, con caratteristiche di luminosità, contrasto e accuratezza leader del settore. Inoltre il PT-RQ22K supporta lo standard BT.2020 e la riproduzione di contenuti video HDR Premium.

“L’RQ22K presenta lo stesso telaio compatto dell’RZ21K, quindi può utilizzare le stesse gabbie e le stesse ottiche del modello più utilizzato dal settore. Grazie a questa evoluzione nella gamma Panasonic la transizione al 4K diventa per le aziende più conveniente che mai. Grazie all'esclusivo sistema di raffreddamento tramite scambiatore di calore, il motore ottico è sigillato ermeticamente affinché né polvere né fumi possano penetrarlo. In questo modo il proiettore può funzionare senza richiedere alcuna manutenzione per periodi molto lunghi, persino in ambienti polverosi”, aggiunge Hartmut Kulessa.

Il PT-RQ22K è dotato di una connessione DIGITAL LINK 4K a cavo singolo ed è compatibile sia con la scheda di interfaccia 12G-SDI (ET-MDN12G10) recentemente lanciata da Panasonic, sia con l’intera gamma di ottiche DLP da 3 chip già in commercio.

Il PT-RQ22K è disponibile da settembre 2018.