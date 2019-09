Panasonic presenta il TV Mega Contrast con doppio LCD. I TV OLED trasparenti nel 2020

E' da poco cominciato all'IFA di Berlino, e le principali novità stanno arrivando proprio dal settore televisivo. Il primo annuncio è un televisore con doppio LCD che sfrutta una tecnologia simile a quella di Hisense.

Abbreviato "Megacon", che sta per "Mega Contrast", il sistema offre un contrasto di 1.000.000:1 ed una luminosità di 1.000 nits. Inoltre, nella scheda tecnica si legge che è in grado di coprire il 99% dello standard di colori DCI P3.

Quello mostrato all'IFA è un prototipo, ed i primi sentori si erano già avuti dal posizionamento del televisore nella zona in cui sono presenti i prodotti ancora non finiti. La diagonale è di 55 pollici e garantisce un angolo di visione più ampio che minimizza l'effetto di parallasse. Si tratta di un prodotto destinato all'uso professionale e non è un caso che Panasonic abbia esplicitamente fatto dei riferimenti all'utilizzo negli studi cinematografici di Hollywood.

Nel corso del keynote Panasonic ha anche annunciato che i primi televisori con pannelli OLED trasparenti saranno in commercio dal prossimo anno, ma non ha svelato molte indicazioni a riguardo. In calce trovate le foto dei primi televisori trasparenti che sono in mostra presso lo stand di Panasonic montato all'IFA di Berlino.



Restate aggiornati per altre informazioni.