Panasonic presenta una nuova gamma di scanner di rete di classe business

introduce una nuova serie di scanner di rete () progettata per soddisfare la domanda di mercato di tecnologie a supporto della digital transformation.

Ideali per uffici piccoli e medi, oltre che per grandi contesti aziendali, banche e istituti finanziari, ambulatori medici e alberghi, questi scanner offrono tre modalità di scansione “push”, che consentono di utilizzarli con o senza l’ausilio di un dispositivo USB o di un PC. Grazie ad una funzionalità di scansione preimpostata sul dispositivo, è sufficiente regolare alcune funzioni prima della scansione per inviare automaticamente i file finali ad un server FTP, ad una cartella SMB condivisa o ad una casella di posta elettronica.

La serie include due modelli: il KV-S1058Y che esegue scansioni a 65 ppm/130 ipm e il KV-S1028Y che raggiunge le 45 ppm/90 ipm - offrono una velocità più elevata di tutti i modelli Panasonic della stessa categoria attualmente in commercio. I nuovi scanner supportano le stesse velocità, sia con documenti a 200/300 dpi che in bianco/nero o a colori. Inoltre gli scanner della serie KV-S10Y sono dotati di un alimentatore automatico di documenti (ADF) perfetto per la scansione fronte-retro di grandi volumi, grazie a una capacità fino a 100 fogli (da 80 g/m2).

Per ridurre al minimo le interruzioni, garantendo prestazioni di scansione ottimali, la serie KV-S10Y offre un rilevamento intelligente della doppia alimentazione. Questa funzionalità consente di memorizzare le posizioni e la lunghezza di etichette, voucher e foto, in modo da disattivare automaticamente il rilevamento della doppia alimentazione per qualsiasi documento con lo stesso formato.

Poiché gli ambienti d’ufficio, le aree di lavoro e le operazioni quotidiane in azienda si evolvono costantemente, è essenziale sviluppare tecnologie al passo coi tempi”, spiega Shinta Muya, Panasonic Marketing Manager for Communication Solutions. “In termini di tecnologia gli scanner della nuova serie KV-S10Y rappresentano l'ultima generazione. La capacità di connettersi direttamente alla rete aziendale, garantendo il livello elevato di prestazioni che i clienti si attendono dalle soluzioni Panasonic, permette a questa serie di giocare un ruolo fondamentale nel passaggio al digitale”.