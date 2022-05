Panasonic svela la gamma di TV OLED EX 2022, si parte da 42 pollici

Panasonic ha annunciato oggi in via ufficiale i nuovi televisori OLED per il 2022. Si tratta degli OLED LZ1500, LZ1000 e LZ980, oltre a LZ2000, da 42 a 77 pollici.

Nel comunicato la compagnia ha spiegato che “tutti i modelli OLED 2022 utilizzano la tecnologia OLED.EX” e sono stati “progettati per offrire una luminosità ancora maggiore in termini di picchi nelle modalità True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional”. Si fa però riferimento anche ad un miglioramento del volume di colore per il blu, grazie al processore HCX Pro AI integrato.

La gamma di TV OLED 4K comprende l'LZ2000 (77", 65", 55"), presentato al CES 2022 , l'LZ1500 (65", 55", 48", 42"), l'LZ1000 (65 ", 55") e le gamme LZ980 (65", 55", 48", 42"). A spiccare e saltare all’occhio è senza dubbio il modello di TV OLED da 42 pollici, che rappresenta una prima assoluta per Panasonic.

Tra le nuove funzioni troviamo il Game Control Board, miglioramenti alla low latency per i giochi a 60Hz, un nuovo sensore ambientale in grado di regolare automaticamente ed in maniera più precisa la luminosità dell’immagine, il supporto alla modalità calibrata adattiva di Netflix e la versione 7.0 di My Home Screen.

Per il resto, gli OLED 2022 di Panasonic mantengono le stesse caratteristiche dei modelli dello scorso anno, tra cui il processore HCX Pro AI, il supporto AMD FreeSync premium, il supporto multi-HDR (HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG, Dolby Vision IQ, HLG Photo), la Filmmaker Mode, Dolby Atmos,la decodifica video AV1 e due porte HDMI 2.1 con funzionalità come VRR ed HFR a 120Hz.

Nessuna informazione sui prezzi, tanto meno sulla disponibilità.