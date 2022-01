Panasonic svela le Technics A800: cuffie con cancellazione del rumore a 349,99 Euro

Dopo aver svelato i nuovi TV Panasonic OLED al CES 2022 di Las Vegas, il produttore ha annunciato anche le cuffie Bluetooth Technics A800, a padiglione con cancellazione del rumore. Si tratta di cuffie che possono essere utilizzate non solo per l'ascolto musicale, ma anche per le chiamate.

E' infatti presente la tecnologia beamforming e di soppressione dei rumori con quattro microfono, che sono in grado di trasmettere con chiarezza la voce all'ascoltatore.

Le A800 sono caratterizzate da un driver dinamico di nuova concezione da 40mm, con diaframma Free-Edge e parte perimetrale composta da differenti materiali a tre strati resistenti e flessibili, che assicurano un audio chiaro e bassi profondi. Presente anche la camera di controllo acustico, che ottimizza il flusso d'aria esaltando le prestazioni del driver per fornire bassi più precisi ed un'espressione del suono intensa.

Le cuffie sono caratterizzate anche da condensatori multistrato a film polimerico, che viene utilizzata da Technics anche sugli amplificatori di alta gamma e che a quanto pare contribuisce a stabilizzare il flusso di corrente nei circuiti limitando le distorsioni. Le A800, inoltre, supportano la qualità audio ad alta risoluzione con tecnologia Bluetooth ed LDAC.

Tornando ai microfoni, sono presenti anche i Feed-Forward con dei piccoli fori installati in profondità. che contribuiscono a migliorare la resistenza al vento per ridurre le vibrazioni. Il Main Talk è anche progettato con un diverso materiale traforato nella parte anteriore e posteriore per controllare le vibrazioni, mentre il Sub Talk è provvisto di una copertura per prevenire l'esposizione diretta al vento.

Passando al comparto software, le A800 offrono due modalità di funzionamento: Natural Ambient e Modalità Attention. La prima permette di sentire i rumori circostanti mentre si ascolta musica e si fa una chiamata, la seconda invece di ascoltare gli annunci in aeroporto o in stazione o parlare con i familiari a casa mentre si ascolta lamusica. Supportata anche l'associazione Bluetooth multipoint le cuffie possono essere connesse in simultanea a due dispositivi Bluetooth, mentre la batteria a lunga durata offre circa 50 minuti di autonomia di riproduzione musicale e 30 ore di conversazione.

Le cuffie Technics A800 saranno disponibili in Italia nelle colorazioni silver e black da Febbraio 2022 a 349,99 Euro.

Nel corso del panel al CES, Panasonic ha anche presentato l'edizione Final Fantasy XIV Online del GN01.