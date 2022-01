Panasonic svela TV LZ2000, OLED top di gamma 2022 per cinema e gaming

Panasonic annuncia oggi il nuovo televisore OLED LZ2000, top di gamma del 2022 che risulterà disponibile sul mercato nei formati da 55, 65 e, per la prima volta, anche 77 pollici. La serie di novità implementate rende tale modello ideale sia per film e serie TV che per il gaming, grazie a funzionalità dedicate a console e GPU NVIDIA.

Il TV Panasonic LZ2000 presenta avanzati sensori per rilevare la temperatura di colore della luce ambientale e adeguare le sfumature delle immagini a seconda dei diversi momenti della giornata. Si tratta di una feature chiave per coloro che percepiscono il “bianco” in modo diverso in base alla luce della stanza, gestita dal processore HCX Pro AI che funziona in maniera intelligente anche per preservare i colori familiari all’occhio umano e garantire immagini naturali.

Inoltre, la modalità Auto AI di Panasonic è in grado di riconoscere i tipi di contenuti in riproduzione con maggiore precisione al fine di ottimizzare automaticamente e in tempo reale la qualità audio-video. Queste feature sono progettate per assicurare un’esperienza di visione sempre eccellente, indipendentemente dai contenuti riprodotti, senza dover regolare ogni volta manualmente le impostazioni del TV.

Tutti i formati del TV LZ2000 (65”, 55” e 77”) sono detti anche “Master OLED Pro – Cinema Size” e sono stati messi a punto per offrire luminosità maggiore, precisione sorprendente nella riproduzione dei dettagli e alta precisione per ottenere la massima qualità su ogni contenuto. In aggiunta, il televisore supporta tutti i formati HDR, come Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive e HLG Photo.

Anche lato audio ci sono grandi novità con l’introduzione del suono direzionale dato dal sistema audio all-in-one 360° Soundscape di Panasonic accoppiato a Dolby Atmos, l’ideale per produrre un soundstage tridimensionale. L’effetto finale viene offerto poi dagli altoparlanti integrati con emissione verso l’alto e laterale, accompagnati da un sistema di altoparlanti multipli allineati pronti a ottenere un audio più preciso, chiaro e direzionale. Ci saranno poi tre modalità software disponibili per indirizzare il suono in uno o più punti specifici della stanza. Anche quest’anno l’audio del top di gamma OLED è “Tuned by Technics”, sviluppato insieme agli ingegneri dell’acclamato brand audio di Panasonic.

Lato gaming, invece, Panasonic OLED LZ2000 offre molte novità come la “Game Control Board” che riunisce tutte le principali impostazioni e informazioni di gioco in un unico menu sotto forma di overlay, ove si troveranno informazioni sul gioco sorgente e opzioni di gestione delle zone più scure, dei toni HDR, input lag, VRR e Viewing Mode per lo streaming. Tra le altre feature inedite troviamo il rilevamento automatico delle GPU NVIDIA con supporto HDMI2.1 4K HFR/VRR anche a 120Hz, diventando un ottimo monitor da abbinare alle console di ultima generazione. Prosegue così l’innovazione gaming della gamma TV Panasonic.

Il sistema operativo in dotazione al Panasonic LZ2000 è My Home Screen 7.0 con supporto alla maggior parte dei servizi di streaming video e notevoli migliorie in termini di accessibilità. Grazie alla collaborazione con l’Unione tedesca ciechi e ipovedenti, l’azienda ha migliorato le opzioni di accessibilità per le persone con disabilità visiva ottimizzando dialoghi, sottotitoli, audiodescrizioni e la guida vocale. Per il relax c’è invece myScenery, feature che permette di scegliere una serie di immagini e video naturali e rilassanti da avviare nei momenti di pausa da qualsiasi contenuto multimediale e non solo.

Il modello LZ2000 sarà disponibile in Italia da giugno 2022, il prezzo diverrà noto in futuro.