Panasonic: le TV 2K e 4K del 2021 sono ora pienamente compatibili con VRR e HFR

Dopo aver introdotto il VRR a massima risoluzione sulle TV del 2021, Panasonic sembra essere pronta a realizzare la compatibilità completa tra VRR, HFR e risoluzioni 2K e 4K, almeno nei suoi televisori messi sul mercato nell'ultimo anno.

L'azienda, infatti, ha rilasciato un aggiornamento del firmware per tutte le sue televisioni del 2021, come le TV Panasonic JZ1000, JZ1500 e JZ2000, che permette la piena compatibilità tra le risoluzioni 4K e 2K e le frequenze di aggiornamento VRR e HFR, rispettivamente Variable Refresh Rate e High Frame Rate. Inoltre, lo stesso aggiornamento supporta anche il Dolby Vision VRR fino a 60 Hz, per una migliore sincronizzazione tra audio e video, soprattutto durante le sessioni di gaming.

L'aggiornamento del firmware che introduce il VRR e l'HFR è disponibile su tutti i televisori HDMI 2.1 di Panasonic messi sul mercato nel 2021, ed è pensato per rispondere agli "impegni presi all'inizio dell'anno con i gamer", secondo quanto riportato dal comunicato stampa che accompagna il rilascio dell'update: l'aggiornamento, infatti, dovrebbe migliorare la fluidità di diversi videogiochi, soprattutto quelli per Playstation 5 e Xbox Series X, sui televisori Panasonic.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento, i possessori di una TV con modello OLED JZ o LED JX940 e uscita HDMI 2.1 dovranno semplicemente aprire il menu delle impostazioni delle immagini e selezionare l'opzione "4K120Hz Bypass Mode", che abilita la frequenza 4K2K VRR, bypassando le altre elaborazioni dell'immagine.