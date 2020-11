Panasonic ha ufficialmente iniziato a vendere i suoi TV OLED trasparenti

Gli schermi trasparenti sono un "argomento caldo" nel mondo dei televisori ormai da anni. Ebbene, ora Panasonic ha iniziato a vendere ufficialmente dei TV OLED di questo tipo, che possono risultare utili in determinati contesti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechRadar e come scritto dalla stessa Panasonic sul suo portale ufficiale, questi pannelli sono pensati principalmente per un uso commerciale, ovvero per essere posizionati in centri commerciali, musei e simili. Per il momento, dunque, questa tecnologia non è indirizzata alle abitazioni dei consumatori, anche se in questo settore nulla è da escludere e in futuro potremmo vederne delle belle.

In ogni caso, la lineup di televisori OLED trasparenti di Panasonic comprende i modelli TP-55ZT110 e TP-55ZT100, che dispongono entrambi di diagonale pari a 55 pollici, risoluzione Full HD e HDMI 1.4. Non si arriva, dunque, al 4K e scordatevi anche porte con i più recenti standard HDMI, ma chiaramente la caratteristica peculiare di questi modelli è un'altra. Le vendite partiranno, a livello ufficiale, a inizio dicembre 2020 in mercati selezionati come quello giapponese.

Se vi state chiedendo a cosa può servire un televisore di questo tipo, pensate alla possibilità, mentre vi trovate al supermercato, di ottenere informazioni dettagliate sui prodotti in esposizione vedendoli dietro allo schermo. Lo stesso vale per i musei.