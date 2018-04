Panasonic vince il terzo premio in tre anni alla Milano Design Week

Panasonic nuovamente protagonista al Fuorisalone di Milano. Per il terzo anno di fila, la compagnia ha vinto il premio “Best Technology Award” per “Air Inventions".

Nello specifico, l’installazione, sita nel cortile d’Onore di Palazzo Brera, si basava sulle tecnologie Panasonic nel condizionamento dell'aria, nell’elaborazione dell’immagine, del suono, dell’illuminazione e perfino nella cura della persona.

Air Inventions è caratterizzata da un impianto a forma di goccia, all'interno del quale è stato creato un ambiente confortevole e suggestivo attraverso l'utilizzo delle tecnologie Panasonic di elaborazione dell'aria, come Silky Fine Mist, diffusore di microparticelle acquose atomizzate e Nanoe X, purificatore d'aria.

Per l’installazione sono state realizzate proiezioni in 4K tramite proiettori laser Panasonic PT-RQ32 ad alta luminosità (da 27.000 lumen). In particolare, la combinazione tra le funzionalità del proiettore professionale 4K e la speciale ottica fisheye ET-D3LEF70, progettata per proiezioni dome ad altissima risoluzione, ha regalato allo spettatore una qualità video impressionante, immergendolo in un’esperienza multi sensoriale unica.

Shigeo Shirai, il direttore del Panasonic Appliances Design Center, nel commentare il premio ricevuto ha affermato che "in un mondo in cui i valori si trasformano e si integrano, anche il ruolo del design cambia velocemente. In occasione della Milano Design Week, abbiamo inteso offrire ai visitatori un evento esperienziale e multisensoriale. Air Inventions celebra proprio la transizione del design che, da disciplina espressa su elementi materici, può esprimersi artisticamente anche su elementi eterei ed impalpabili come l’aria. Con Air Inventions è stato ricreato uno spazio nel cuore di Milano per offrire un respiro a pieni polmoni di aria purissima e incredibilmente elaborata”.