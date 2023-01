Un panda si è perso in questa intricata illusione ottica e tu devi trovarlo!

Din don! È arrivato il momento di risolvere una nuova illusione ottica! In questa verifica visiva andrete alla ricerca di uno degli animali più apprezzati di sempre: un coccoloso panda. Attenzione, però: individuare l’orsetto bicolore non è un gioco da ragazzi, a causa degli oggetti in bianco e nero che compongono l’immagine.

Non sappiamo come ci sia finito un panda in un oceano di pillole e farmaci; tuttavia, pare proprio che si nasconda un piccolo Po. Il gioco è scarno di regole: dovete trovare l’animale in meno di 12 secondi. A tal proposito, se riusciste egregiamente nell’impresa, segnalate pure nei commenti il vostro tempo, in modo da creare una simpatica competizione con gli altri membri della community.

Cosa aspetti? Non hai ancora cominciato?

Se stai riscontrando più problemi del previsto, allora potrebbe servirti questo suggerimento: non c’è un panda intero in questa raffigurazione, bensì solo il suo volto. Insomma, dovete andare alla ricerca di quelle macchioline iconiche che compongono il simpatico faccione “pandesco”.

Psst! È nella metà sinistra dell’immagine…

Piaciuta l’illusione ottica di oggi? O è stata troppo semplice per degli esperti come voi? Se siete ancora in vena di mettervi alla prova con degli enigmi visivi, potrebbe piacervi la stramba illusione ottica dell'uomo arrabbiato.