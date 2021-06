Panda si rifiuta di salvare la sua specie e continua a mangiare invece di accoppiarsi!

I panda sono delle creature che si sono trovate sull'orlo dell'estinzione, ma fortunatamente tutti gli sforzi di conservazione attuati hanno permesso alla specie di riprendersi. A mettere i "bastoni tra le ruote" alla ripresa della specie sono stati i panda stessi, che hanno reso le cose difficili dal punto di vista riproduttivo.

La femmina di panda, infatti, entra in calore solamente due o tre giorni all'anno; come potrete immaginare, quindi, il tasso di riproduzione della specie non è molto elevato. Come se non bastasse, le madri riescono ad accudire un cucciolo alla volta e, qualora dovessero nascere due gemelli (il 50% dei casi), la madre ne accudirà solamente uno (per questo motivo negli zoo si attua una strategia per far vivere entrambi).

I panda maschi dal canto loro, almeno quando sono in cattività, non sono molto attivi sessualmente parlando, gli esperti hanno addirittura provato in passato a dar loro del viagra e far guardare un "film erotico per panda"... ma entrambi i metodi si sono rivelati un fallimento. La testimonianza della "pigrizia sessuale" maschile dei panda è stata osservata proprio di recente, in una notizia che ha fatto il giro del mondo.

Mentre la femmina di panda (Mao Sun) era bella pronta a copulare con il maschio (Xing Er) dello zoo Ocean Park di Hong Kong, la creatura di sesso maschile ha preferito continuare a mangiare bambù senza fermarsi, ignorando completamente le palesi "avance" di Mao Sun (così come potrete vedere nel post di Instagram dello zoo qui sotto). Purtroppo la finestra di tre giorni del panda femmina è stata persa e anche questa volta... sarà per un'altra volta.

Fortunatamente non tutte le storie di amore tra panda finiscono così: dopo 10 anni di tentativi, infatti, una coppia di Hong Kong si è accoppiata durante la quarantena.