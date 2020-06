La pandemia di coronavirus può aiutarci a prepararci per un impatto di un asteroide

Le attività di preparazione per contrastare il coronavirus, potrebbero tornarci utili un giorno per gestire il pericolo di un possibile scontro di un asteroide sulla Terra.

La risposta globale al virus ha illustrato una certa cooperazione, guidata soprattutto dall'Organizzazione mondiale della sanità, afferma Thomas Jones, scienziato, autore e astronauta della NASA. Durante l'emergenza, però, ogni paese ha attuato il suo metodo per combattere l'epidemia. Questa scelta "non è un buon modello per affrontare una possibile minaccia di un asteroide", afferma Jones.

"Avremo bisogno di una condivisione trasparente di tutte le osservazioni dell'oggetto e di una verifica internazionale di tutte le previsioni di impatto", ha aggiunto. "Qualsiasi campagna di deflessione richiesta avrà successo solo se un consorzio sostenuto a livello internazionale sviluppa e realizza gli sforzi, con una visione continua e condivisa in ogni fase dello sviluppo." Senza questo sforzo congiunto, le nazioni si difenderanno unilateralmente, senza cooperazione.

Ci sono alcuni parallelismi tra la pandemia da coronavirus e la preoccupazione degli asteroidi, secondo Lindley Johnson, responsabile della difesa planetaria della NASA: "Il primo è, ovviamente, l'importanza della diagnosi precoce. Prima rilevi la minaccia, maggiori sono le possibilità di intraprendere azioni per prevenirla." Siamo preparati per un eventuale scontro di un asteroide? Non proprio, poiché servono più mezzi per individuarli e si devono dimostrare le possibili tecniche di deflessione.