La pandemia di coronavirus ha ridotto drasticamente le emissioni globali

La recente epidemia di coronavirus, che ha fatto rinchiudere tantissime persone all'interno delle proprie abitazioni, ha fatto ridurre di molto le emissioni di gas serra. Quest'ultime, infatti, potrebbero raggiungere i loro tassi più bassi in oltre un decennio.

Da quando le persone hanno ridotto i viaggi non necessari, la BBC riferisce che New York sta vivendo una notevole riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, metano e monossido di carbonio. Anche l'inquinamento atmosferico è diminuito, rispecchiando i cambiamenti avvenuti in luoghi come la Cina.

Nella città della Grande Mela, infatti, c'è stato un calo tra il cinque e il dieci percento del biossido di carbonio atmosferico. Secondo quanto riportato dalla BBC, le emissioni di monossido di carbonio legate alle auto sono state dimezzate da quando le persone hanno iniziato a stare a casa il più possibile. I ricercatori ipotizzano che le varie quarantene che si stanno verificando in tutto il mondo potrebbero portare a un calo delle emissioni globali, tuttavia questo non è ancora abbastanza.

Recentemente le temperature medie globali hanno superato 1.1 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali. Una notizia non per niente rassicurante, visto anche l'andamento dello scioglimento dei ghiacciai è aumentato di sei volte in Antartide e Groenlandia negli ultimi 30 anni.