La pandemia di Coronavirus rinvia il lancio delle nuove emoji: niente Unicode 14 nel 2020

La pandemia di Coronavirus sta avendo ripercussioni importanti su praticamente tutti i settori tech e legati all'informatica. Il consorzio Unicode ha annunciato che nel 2020 non vedrà la luce la versione 14 dello standard per le faccine, il cui lancio ufficiale è stato rinviato da Settembre di quest'anno a Marzo 2021.

In un annuncio pubblicato sul blog ufficiale, si legge che "nelle circostanze attuali abbiamo sentito che i nostri collaboratori hanno molto da fare e per questo abbiamo deciso che nell'interesse dei nostri volontari e delle organizzazioni che dipendono dallo standard fosse meglio rinviare il lancio di Unicode 14" al prossimo anno. Mark Davis, presidente del consorzio ha precisato che "quest'anno non possiamo impegnarci allo stesso modo in cui abbiamo fatto in passato".

Questo cambio di piano non avrà alcun impatto sull'attuale versione 13, e le 117 nuove emoji mostrate a Gennaio dovrebbero essere comunque disponibili entro la fine dell'anno, con conseguente integrazione nei principali sistemi operativi mobili e fissi.

La presentazione dei nuovi personaggi e faccine avverrà a Settembre 2020, ovviamente salvo ulteriori proroghe legate alla situazione sanitaria mondiale.

Il consorzio però sta anche valutando la possibilità di creare la versione 13.1 dello standard, per includere delle piccole modifiche all'elenco delle emoji e combinazioni varie, ma a riguardo una decisione definitiva non sembra ancora essere stata presa