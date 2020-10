La pandemia di COVID-19 ha causato la morte di oltre un milione di animali da allevamento

Così come le persone si ammalano e muoiono a causa del nuovo Coronavirus, anche gli animali possono infettarsi. Per loro la situazione può risultare anche più grave: non solo il virus li decima con gli stessi effetti letali, ma vengono anche abbattuti dall’uomo per arginare i contagi negli allevamenti.

È quanto riportato dalla NBC News e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: nelle fattorie dello Utah son stati eliminati oltre 10 mila visoni da inizio agosto, mentre in Spagna si parla di circa 92 mila capi di bestiame macellati, dopo aver stimato che il 90% di loro aveva contratto il virus. Più volte le organizzazioni sanitarie mondiale ci hanno dimostrato come il virus SARS-Cov-2 può benissimo colpire anche gli animali, sia quelli domestici o da allevamento e sia quelli selvatici.

La sintomatologia è piuttosto simile a quella studiata negli umani, mostrando difficoltà respiratorie gravi soprattutto nei soggetti anziani. La famiglia dei mustelidi (comprendente animali come la lontra, il tasso, il visone, la puzzola, e molti altri ancora) è poi particolarmente a rischio di contagio. Questo fattore, unito al fatto che i mustelidi sono animali usati per lo più per produzione di pellicce, ha portato molti allevatori a prendere soluzioni drastiche, nonostante il rischio di infezione “animale-uomo” sia piuttosto limitato.

Secondo l’OMS, infatti, il contagio umano mediante un animale infetto è - fin ad ora – una casistica piuttosto rara ma, sempre per ammissione dell’Organizzazione, si può dire solo per animali già studiati approfonditamente. Gli scienziati stanno cercando urgentemente di stabilire quali sono in grado di trasmettere il virus, sebbene il rischio resti comunque inferiore rispetto al canale “uomo-uomo”.

Nei Paesi Bassi, infine, il bilancio delle vittime nel bestiame è stato ancora più alto: oltre 1 milione di visoni sono stati abbattuti. Il veterinario Dean Taylor è intervenuto sulla questione affermando: “i visoni mostrano la respirazione [affannosa] a bocca aperta, secrezione dagli occhi e dal naso. Di solito muoiono entro uno o due giorni dall’apparizione dei sintomi”.

Insomma, un’altra triste vicenda che si va ad aggiungere ad un 2020 a dir poco disastroso. Di recente anche Totti ha dovuto dire addio al papà per colpa del virus, mentre qualcuno afferma sconsideratamente di essere “immune”.