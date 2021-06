Pandora annuncia la svolta: basta diamanti estratti, venderanno solo quelli artificiali

In occasione del lancio dei primi diamanti creati in laboratorio, Pandora, l'azienda danese che si occupa di distribuzione di gioielleria, ha annunciato che abbandonerà del tutto la vendita di diamanti estratti dal sottosuolo. A cosa servirà questa mossa?

"Il lancio dei diamanti artificiali segna una nuova pietra miliare per Pandora, in quanto non utilizzerà più diamanti estratti." Si legge così una nota dell'azienda. Il CEO, Alexander Lacik, ha dichiarato alla BBC che questa notizia fa parte di un ampio disegno che porterà ad una più esaustiva sostenibilità di Pandora.

I diamanti creati in laboratorio, oltre ad essere decisamente più economici soprattutto per gli acquirenti, in termini di caratteristiche ottiche, chimiche, termiche e fisiche, sono esattamente uguali a quelli che vengono estratti dal sottosuolo. Saranno inoltre classificati, o meglio prezzati, considerando il taglio, il colore, la chiarezza e la caratura.

Le considerazioni ambientali che hanno portato Lacik e il tuo team a questa decisione sono perfettamente valide. I diamanti naturali rappresentano sulla terra delle risorse limitate la cui formazione richiede miliardi di anni, secondo gli scienziati questo accade soprattutto grazie ai fondali marini.



Esiste anche una motivazione etica. Molti dei paesi dove queste estrazioni avvengono non possono garantire che la produzione non provochi alcun tipo di conflitto. Inoltre anche per quanto riguarda i diritti umani, bè, non esistono certezze.

Questa politica dei diamanti artificiali, visto il basso costo, attirerà una clientela più giovane. Human Rights Watch ha chiarito che anche quando il fenomeno vedrà una rapida crescita, sarà ugualmente difficile per le aziende che producono diamanti estratti garantire che questi vengano acquistati in modo responsabile.

"Le principali aziende di gioielleria stanno migliorando il loro approvvigionamento di oro e diamanti ma tutto il resto non può assicurare ai consumatori che i loro gioielli non siano stati estratti o prodotti senza alcuna violazione dei diritti umani" ha così dichiarato in un rapporto del 2020 l'organizzazione ONG che lavora nel campo della difesa dei diritti umani.

Pandora ha però affermato che la sua nuova gamma di diamanti artificiali ha ricevuto la certificazione per le zero emissioni, per l'imballaggio e per il trasporto. Inizia così il piano di Lacik, diventando una delle aziende a bassa produzione di CO2. Gli stessi diamanti della gamma sono stati prodotti, secondo i dati di Pandora, per un buon 60% con energie rinnovabili.

Il CEO spera che quando questo nuovo, ma uguale, materiale prenderà piede nel mercato globale, nel 2020, Pandora possa raggiungere ad un totalitario 100% di energie rinnovabili durante la produzione.



"Vogliamo diventare un'azienda a basse emissioni di carbonio. Ho quattro figli e un giorno lascerò questa terra, spero di poterla lasciare in uno stato migliore di quello che abbiamo creato negli ultimi cinquant'anni."



I diamanti artificiali avranno pure un costo minore, ma resteranno un bene di lusso estremamente prezioso. Se anche tu hai pensato di acquistarne uno (certo, come no!) dovresti dare un'occhiata alla reazione dei diamanti con le fiamme!