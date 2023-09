Pangea Ultima, il prossimo supercontinente, sarà estremamente inospitale

Secondo alcuni scienziati, tra circa 250 milioni di anni, i continenti che conosciamo si fonderanno in un’unica grande terra emersa chiamata Pangea Ultima. Ora, un team di ricercatori ha cercato di determinare che tipo di clima ci sarebbe su questo futuro supercontinente e quali impatti avrebbe sulla vita dei mammiferi.

Secondo lo studio, la formazione di Pangea Ultima provocherà un rapido aumento delle temperature, che supereranno la soglia di tolleranza termica di molte specie di mammiferi miliardi di anni prima del previsto.

Le aree interne di questo supercontinente, distanti migliaia di chilometri dall’Oceano, si trasformeranno in sterminati deserti roventi che agiranno come barriere naturali impendendo eventuali migrazioni di specie. In queste condizioni climatiche, le foreste potrebbero trasformarsi in generatori di anidride carbonica, aumentando l’effetto serra.

Gli autori stimano che, nello scenario peggiore, le temperature medie estive di Pangea Ultima supereranno i 46,5°C e solo l’8% del supercontinente sarà abitabile dai mammiferi. La vita, se ci sarà ancora, si concentrerà nelle lungo le coste che delimitano le aree più a nord e a sud di Pangea Ultima.

Anche se non vedremo mai questo mondo desolato e inospitale, è difficile anche solo immaginare una Terra senza mammiferi. Oggi, questa classe di animali sopravvive in quasi tutti i principali habitat terrestri e ha resistito a enormi fluttuazioni climatiche e a diverse estinzioni di massa.

La formazione di un supercontinente potrebbe però segnare la loro fine definitiva. Gli autori ricordano che "Anche se non possiamo escludere un adattamento evolutivo, studi recenti hanno dimostrato che i limiti superiori di termotolleranza dei mammiferi si sono conservati nel tempo geologico e non sono aumentati durante i passati eventi di riscaldamento".