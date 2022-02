Il paniere Istat cambia ed è sempre più tech: le novità del 2022

Il paniere Istat cambia ulteriormente e rispecchia a pieno il momento che stiamo vivendo. L'Istituto di Statistica Italiana, infatti, ha annunciato le new entry del Paniere che, complice anche la pandemia ed il Covid-19, è sempre più tech.

Come annunciato dall'Istat, il Paniere 2022 è composto da 1.772 prodotti: ad entrare entrano diversi prodotti di cui abbiamo parlato su queste pagine negli ultimi mesi.

Nella categoria "nuove abitudini di spesa familiari" troviamo il poke take away, ma anche la friggitrice ad aria (che è stata tra i prodotto più regalati del Natale 2021), ma anche la sedia da PC per lo smart working ed un tappetino di ginnastica. L'Istat annovera nel Paniere 2022 anche il download di film e lo streaming di contenuti musicali. Ovviamente presenti anche saturimetri, test sierologici per il Covid-19, tamponi molecolari, tamponi rapidi e test Covid-19 antigenici fai da te.

Per quanto riguarda le divisioni di spesa, invece, è la seguente:

18,5% > Prodotti alimentari e bevande analcoliche

14,5% > Trasporti

11,0% > Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

9,6% > Servizi ricettivi e di ristorazione

9,3% > Altri beni e servizi

9,0% > Servizi sanitari e spese per la salute

7,9% > Mobili, articoli e servizi per la casa

6,8% > Ricreazione, spettacoli e cultura

6,3% > Abbigliamento e calzature

3,4% > Bevande alcoliche e tabacchi

2,6% > Comunicazioni

1,1% > Istruzione

"Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2022: sedia da PC, friggitrice ad aria, saturimetro (o pulsossimetro), psicoterapia individuale, test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, poke take away e streaming di contenuti musicali" osserva l'Istat nel comunicato.