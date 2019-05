Nel paniere del Reddito di Cittadinanza entrano gli smartphone, fuori lo streaming

Si allarga ulteriormente il paniere del reddito di cittadinanza. Secondo quanto riferito dalla stampa generalista, nei prossimi giorni il Governo Italiano tramite un nuovo decreto attuativo dovrebbe aumentare la lista dei beni che potranno essere acquistati da coloro che ne hanno diritto.

A quanto pare il Ministero del Lavoro avrebbe terminato gli ultimi passaggi tecnici e nella lista aggiornata dovrebbe includere anche gli smartphone, insieme al vino. Come ampiamente prevedibile invece resteranno esclusi gli abbonamenti ai servizi di streaming di ogni tipo, tra cui Netflix e Spotify in quanto evidentemente ritenuti beni non di prima necessità.

All'ok al cellulare dovrebbero aggiungersi anche gli elettrodomestici sia grandi che piccoli, ed il Reddito di Cittadinanza dovrebbe anche consentire l'acquisto di libri, mobili e vestiti (ad eccezione di quelli di lusso).

Confermati i divieti di usare i soldi per il gioco d'azzardo, per l'acquisto di superalcolici, gioielli, accessori di lusso, beni antiquari e prodotti finanziari. Il limite del prelievo sarà confermato tra 100 a 210 Euro a seconda della numerosità del nucleo familiare.

Evidentemente quindi anche il MISE ha riconosciuto l'importanza dello o smartphone, che grazie alla connettività internet consente di accedere ad una varietà di servizi. Non sappiamo se siano previste delle limitazioni sulle fasce di prezzo degli stessi dispositivi.