Un panino del McDonald's è rimasto perfettamente conservato dopo 5 anni

Come si fa a dimenticare un cheeseburger all'interno di un armadio? Vi starete - giustamente - chiedendo tutti voi. A far notizia non è stata la dimenticanza di Megan Condry, di Washington DC, che ha lasciato un panino per cinque anni all'interno del suo guardaroba, ma il fatto che la pietanza del McDonald's sia rimasta praticamente intatta.

Dopo mezza decade all'interno di un luogo non sicuramente consono per la conservazione degli alimenti, infatti, sarebbe stato strano non ritrovare alcun accenno di muffa o di marciume... ed è esattamente quello che è successo. Al New York Post la stessa Megan ha descritto il panino come se lo avesse "comprato il giorno stesso".

Tuttavia, c'era una differenza notevole: "era duro come una roccia, duro come un disco da hockey. Probabilmente avrei potuto rompere una finestra lanciandolo". Non è la prima volta che vengono fatti esperimenti simili sul cibo del McDonald's, ed effettivamente è stato notato che sono "duri a marcire o ad ammuffire".

J. Kenji López-Alt, chef e consulente culinario del blog Serious Eats, ha forse capito il motivo per cui questi panini non subiscono le influenze del tempo: "Tutto si riduce all'attività dell'acqua. Un hamburger McDonald's è piccolo e sottile, il che gli conferisce un rapporto molto alto tra superficie e volume. Inoltre viene ben cotto su una piastra molto calda. Questi fattori contribuiscono alla rapida perdita di umidità", afferma l'esperto sul suo blog.

Insomma, il panino del famoso Fast Food, quindi, è semplicemente povero di acqua, ed è questo che gli impedisce di marcire. A proposito, sapete invece che la caratteristica forma del bicchiere del McFlurry è stata creata a causa dei ricci?