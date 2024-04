Questi Pannelli luminosi esagonali si illuminano a ritmo di musica!

Govee Glide Hexa Pannelli Luminosi, RGBIC Smart è una serie di luci a forma esagonale composta da 10 pezzi, che puoi disporre come meglio credi, per dare una nuova luce alla tua stanza, per illuminare un party o una cena romantica. Ma anche per pub o lounge bar. Ora puoi prenderli il 30% in meno sul prezzo applicando il coupon.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ogni bordo ha colori di luce diversi per produrre più effetti come il colore sfumato con i pannelli a parete LED. Il design traslucido del guscio posteriore può brillare sulla parete per l'arredamento della stanza.

Puoi ottenere un'illuminazione super personalizzata fino a 6 tipi di modalità di sincronizzazione musicale diversa. Il fatto che si illuminino a ritmo di musica le rende ideali per le feste.

L'app Govee Home riconosce la posizione delle luci esagonali per far fluire effetti simili a arcobaleno attraverso il design. Scopri quindi le funzionalità approfondite tramite l'app Govee Home, tra cui le modalità Musica e Scene, la pianificazione e luso tramite assistenti vocali Alexa e Google Assitant che ti consentono il controllo gratuito di colori, luminosità ed effetti.

Dunque, dai una svolta a una festa, sbalordisci i tuoi clienti o la tua dolce metà. Oggi risparmi il 30% applicando il coupon!

