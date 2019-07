Questi pannelli solari riescono a purificare l'acqua e produrre energia solare

L'acqua e l'elettricità: la prima una fonte essenziale per la vita mentre la seconda una delle scoperte più importanti di tutta l'umanità. Al giorno d'oggi oltre 780 milioni di persone in tutto il mondo non hanno un facile accesso all'acqua pulita, e ancora più persone non hanno a disposizione l'elettricità.

Ma ora, un team di ricercatori dell'Arabia Saudita afferma di aver creato un dispositivo ad energia solare che purifica l'acqua mentre produce elettricità dalla luce del sole, una tecnologia che potrebbe aiutare a risolvere molti problemi nel mondo.

Secondo lo studio del team, pubblicato martedì sulla rivista Nature Communications, il dispositivo è costituito da un pannello solare standard, posizionato orizzontalmente con diversi livelli sottostanti. Quando il liquido salato (o contaminato) scorre nel contenitore, il calore residuo della cella solare riscalda l'acqua che, evaporando, passa attraverso una membrana tornando liquida (e potabile).

L'acqua pulita viene poi introdotta in un apposito contenitore di raccolta. Secondo i ricercatori, i livelli di piombo, rame, sodio, calcio e magnesio dell'acqua sono tutti al di sotto dei limiti massimi dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

"L'unicità del dispositivo sta nel suo uso intelligente ed efficace del calore di scarto come risorsa, che porta alla sua elevata efficienza sia nella produzione di elettricità che di acqua dolce", ha dichiarato il ricercatore Peng Wang alla rivista Cosmos.